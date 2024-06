Každý rok na začátku léta zahyne pod sekačkami zemědělců v České republice na 60 tisíc srnčat. Děsivé číslo uvádí jako hrubý odhad spolek Stop sečení srnčat, který se právě touto problematikou zabývá a na problém zbytečného zabíjení mláďat upozorňuje.

Jedním z účinných opatření, jak masakrům zabránit, je před sečí oblast projít, mláďata „sebrat“ a pak je zase vrátit na místo. V poslední době při tom významně pomáhají drony s termokamerou. Právě to se nyní děje na Úštěcku, kde na ochranu srnčat přispěla i tamní radnice.

„Pomocí dronu s termokamerou je lokalizován kus, šetrně odchycen, umístěn do přepravního boxu a odnesen do bezpečí, kde se nachází matka mláděte. Na Úštěcku tuto činnost vykonávají manželé Jitka a Jiří Mackovi, oba myslivci, společně se zástupci mysliveckých spolků,“ popisuje starosta Úštěku Ondřej Elísek. „Mackovi vyvinuli aktivitu v podobě pořízení dronu a doslova každý den v brzkých ranních hodinách lokalizují mláďata a koordinují jejich přesun. Město Úštěk přispělo částkou 30 tisíc korun na pořízení tohoto dronu,“ dodal starosta Elísek.

Podle informací úřadu se manželům k úterý 11. června podařilo zachránit celkem 59 kusů mladé zvěře.

Proč srnčata hynou?

Období od května do začátku července je časem, kdy srny schovávají své mladé do vyšší trávy na lukách. Ve stejném období však probíhá také první senoseč. Když se blíží zemědělská technika, mládě neutíká, instinktivně se přikrčí k zemi. Když rozpozná ohrožení, je obvykle pozdě, několikametrová žací lišta ho zachytí.

Další podrobnosti o problematice i možnost se zapojit do záchrany a osvěty nabízí projekt Stop sečení srnčat.