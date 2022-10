V podniku byl toho dne i 39letý Josef Srpek. Událost popsal zcela jinak. „Paní, která obsluhuje vinotéku, neřekla: Ty prase, čuně jedno,“ tvrdí pan Srpek. „Ale řekla: Nejsem prase, abych po někom vytírala záchod,“ dodává svědek s tím, že slova navíc nebyla namířena na pana Soukupa. Ale na člověka, který měl sedět s ním. Sám pan Soukup se měl poté dopustit neslušnosti. A to když na paní vykřikl: „Ty komunistická k…o.“

Samotná obsluhující, Antonie Jarošová, se k věci vrací nerada. „Dnes už z toho mám legraci. Nechci to rozmazávat. Ale byla to sprostá pomluva. Jediná pravda, kterou pan Soukup udal, je, že u nás nikdy nebyl na záchodě. Máme ho jen pro personál, občas tam někoho pustím,“ uvedla paní Jarošová.

Cedule, kterou ve vinotéce dali po incidentu.Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínNovou ceduli, že na záchod může jen personál, ve středu 12. října ukázala v podniku jiná obsluhující. Stejně jako záchod, který měl být znečištěn. Podle muže, který byl zrovna ve vinotéce, si paní Jarošová podobnou stížnost rozhodně nezasloužila. „Je k zákazníkům vstřícná,“ poznamenal muž, který si nepřál uvést jméno.

Vedoucího vinotéky Ladislava Pošíka reakce Petra Soukupa nazlobila. U události nebyl, ale prý si ji hned toho dne v podniku prověřil, když mu stěžovatel volal. „Když má kamarády, kteří se k tomu nepřiznají, a vezme si to na sebe, tak je to pěkná partička,“ komentuje věc pan Pošík. Žádné podobné problémy se zákazníky prý za čtvrtstoletí fungování podniku neměli.

Pan Soukup si na své stížnosti trval i 12. října, i když ho Deník seznámil s reakcemi. „Jen se chrání, brání,“ uvedl muž o výpovědi obsluhující paní Jarošové s tím, že o žádném muži vedle něho, na kterého by křičela místo na něj, neví. Inzultace byla podle něj mířena na něj tak, jak ji Deníku popsal již dříve.

Jak to bylo? Tvrzení stojí proti tvrzení

„Obsluha v litoměřické vinotéce mě zostudila, je to nevychovanost“

Jsem původem z Litoměřic, žiji napůl v Česku a Kanadě. Zašel jsem si v úterý 4. října odpoledne na skleničku do malé vinotéky nedaleko kostela Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Seděl jsem, a najednou na mě vyběhla prodejkyně a začala mi nadávat. „Ty prase, čuně jedno,“ křičela na mě. Já na ni: „Co si to dovolujete?“ Ona, že na záchodě je svinčík, a že za to mohu já. Já jsem ale u ní nikdy na záchodě nebyl! Seděli tam i dva známí, kteří by mi to mohli odsvědčit. Byli z toho v šoku. Zostudila mě před lidmi. Vyletěl i její příbuzný a chtěl na mě fyzicky zaútočit. Jsem z toho psychicky celý rozklepaný. A říkám si, jak se to tady chovají k zákazníkům? To z Kanady neznám. Tam panuje slušnost: náš zákazník, náš pán. Tady je to, jako když jednají s „póvlem“. Je to známka nevychovanosti. Necítím se tady příjemně, letím sem jako do nepřátelského území.

Petr Soukup, 78 let

„Stížnost na obsluhu vinotéky byla úplně mimo mísu“

Byl jsem v litoměřické vinotéce u kostela Všech svatých 4. října. Událost, na niž si stěžoval pan Soukup v Deníku, jsem viděl zcela jinak. Byl jsem jejím hlavním aktérem a svědkem. Paní, která obsluhuje vinotéku, neřekla: „Ty prase, čuně jedno.“ Ale: „Nejsem prase, abych po někom vytírala záchod.“ Slova navíc nebyla namířena na pana Soukupa. Ale na člověka, který seděl venku u stolu s ním. Pan Soukup poté vykřikl na paní: „Ty komunistická k…o.“ Vyšel jsem ven a řekl mu: „Pane, chovejte se slušně. Buďte rád, že tady není její pan manžel.“ Doplňuji, že nejsem příbuzný obsluhy vinotéky a pana Soukupa jsem nechtěl napadnout, jak uvedl.

Josef Srpek, 39 let