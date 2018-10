Začal boj o vedení města Štětí. Jednání stále probíhají

Štětí - Jednoznačné vítězství ČSSD v minulých komunálních volbách vzalo letos za své, když strana ve Štětí jen těsným výsledkem uhájila své vedení před ANO. To kandidovalo do zastupitelstva letos poprvé a zůstalo jen 2,5 procenta za vítěznou ČSSD.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Michal Hrabal

V zastupitelstvu získala ČSSD 5 mandátů a ANO získalo 4. „Oproti minulým volbám jsme obdrželi výrazně méně hlasů, ale při neshodách, které ve straně na republikové úrovni panují, to lze považovat za úspěch,“ říká Tomáš Ryšánek, starosta města a lídr štětské ČSSD.

Stranu teď čekají jednání o koalici, ve kterých bude chtít potvrdit své vedení úřadu. Jednání potvrzuje i vedení ANO. „Samozřejmě také jednáme s ostatními stranami. Naším cílem však není získat za každou cenu pozice na úřadě. Jde nám hlavně o to, abychom splnili to, co jsme voličům slíbili,“ říká Michal Kurfirst za štětskou kandidátku ANO.