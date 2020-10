Částku 26 380 000 korun zaplatí firmě nejprve kraj, ministerstvo mu ji poté pošle v plné výši. Dodavatel ochranných pomůcek měl v jednom ze skladů v průmyslové zóně uloženo zhruba 700 tisíc ústenek a respirátorů. V té době vládl nejen v České republice jejich akutní nedostatek.

Důvodem jejich zestátnění bylo údajné handrkování majitelů o cenu se státem. Zdravotnický materiál pak ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ústeckým krajem zabavilo. Vnitro si do Prahy odvezlo kolem 300 tisíc kusů roušek, zhruba 400 tisíc jich zůstalo v regionu pro lidi „v první linii“. Později se ukázalo, že část ze statisíců roušek a respirátorů byla darem Číňanů jejich krajanům v Itálii. Česko po tomto zjištění předalo darem Itálii 110 tisíc roušek. „Ministerstvo se zavázalo k peněžní náhradě Ústeckému kraji, který je v tomto případě tím, po kom právnická osoba požaduje náhradu škody, neboť větší část ochranných pomůcek ze skladu v Lovosicích byla distribuována hasiči lidem v první linii, případně příslušníkům bezpečnostních sborů,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček pro iRozhlas.cz, který na dohodu upozornil jako první.

Jak potvrdil náměstek hejtmana Martin Klika (Lepší Sever), o náhradě peněz za ochranné prostředky zabavené v Lovosicích vznikla trojstranná dohoda mezi Ústeckým krajem, ministerstvem vnitra a dotčenou firmou. Částka kolem 26 milionů je za kompletní náklad ochranných pomůcek, které tehdy firma zástupcům kraje včetně hejtmana na výzvu vydala. „Propočítala se cena roušky a respirátoru obvyklá v místě a čase,“ vysvětlil Klika. „Využili jsme zákon o krizovém řízení. Byli jsme asi první v republice, ale zákon to umožňoval,“ vrátil se ke sporné události náměstek hejtmana.

S očekávaným vyhlášením dalšího nouzového stavu je na pořadu dne otázka, jak je krajský úřad rouškami a respirátory vybaven nyní. „Naše příspěvkové organizace jsou zásobeny, ty v sociální oblasti ještě nakupovaly, protože nám to proplatí stát. Pokud bychom měli znovu začít zásobovat města a obce, bude to trochu problém. Já ale říkám, že každá organizace by měla mít po předchozích zkušenostech nakoupeno,“ konstatoval Klika. Kraj má nicméně i tak připraveno například okolo tisíce jednorázových ochranných setů, pokud po něčem takovém zejména ve zdravotnictví nebo v sociální oblasti vznikne akutní potřeba. Část z ochranných prostředků složených ve skladu krajského úřadu putuje v těchto dnech na záchranku. Teď na kraji vyhodnocují, jestli je nutné mít ještě něco navíc, než co je v zbývajících zásobách. „Pokud bude potřeba, tak ten nákup uděláme,“ ujistil náměstek hejtmana, který zásoby na kraji i v jeho příspěvkovkách odhaduje zhruba na dva měsíce.