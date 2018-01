Za vším je devítka, říká umělec Pavel Hlušička

Litoměřicko – V nadcházejícím roce by nás prý všudypřítomné devítky měly vést k zastavení a zamyšlení. Je o tom přesvědčen svérázný umělec a poutník, který v současnosti přebývá v Kamýku.

Pavel Hlušička.Foto: Deník / Balvín Jaroslav

Jako dokonalé devítkové spiknutí. Tak podle Pavla Hlušičky vypadají právě uplynulý rok i ten nadcházející. Mimo jiné součet čísel v termínech obou dvou dní parlamentních voleb v říjnu minulého roku byl 9. Do sněmovny se dostalo 9 stran. U prezidentských voleb číslo 9 vychází jako součet čísel obou dvou dnů prvního a druhého kola. A do boje o prezidentské křeslo jde 9 kandidátů.



Co nám to má napovědět? „O devítce víme, že symbolizuje zakončení, završení a naplnění,“ přemýšlí Hlušička s tím, že sečteme-li všechna čísla od 1 do 9, dostaneme numero 45, čili ve finálním sčítání zase devítku. Že se toto číslo objevuje tak často, je podle něj znamením, abychom se zastavili a zamysleli. „Mnoho lidí nemá na duchovní věci čas a energii. Nemůžou se účastnit přírodních rituálů, jako je například Keltský telegraf. Řešením je přivést je na společná setkání do restaurací, kaváren, čajoven nebo vesnických hospod,“ myslí si umělec, který se tam chce v tomto roce s lidmi setkávat.

K setkáním se spřízněnými dušemi i s novými známými se chystá na svébytné pouti ve 144 městech Česka, Moravy i Slovenska. Zemi našeho východního souseda do svých plánů zahrnul proto, že rok 2018 je stým od založení dnes už neexistujícího státního útvaru Československa. Trasu výprav na mapě opisuje pozoruhodný tvar dvojité spirály. Zahájit je chce rituálem v kamenném kruhu u Malíče při úplňku 31. března v 18 hodin. Součet čísel v termínech nadcházejících úplňků je totiž vždy 9.

Na to, koho Hlušička doporučuje vzhledem k devítkovým konstelacím volit, umělec přímo neodpovídá. „Z Michala Horáčka je cítit dynamická energie. Chválí lidi, kteří mají odvahu něco dělat. Na jeho besedě jsem zažil ty, kterým je v jeho přítomnosti dobře. Ale otázkou je, zda jsou připraveni sami něco dělat,“ krčí rameny Hlušička, který glosuje: „Je snadnější vézt se na vozíku, než ho táhnout. Má-li vyhrát Horáček, musí se v lidech něco ze dne na den zlomit, aby se nebáli vzít život do svých rukou.“ Umělec připomíná, že jaká je společnost, takový je prezident. „Zeman si jednoduše vystačí s tím, když dává najevo, že je stále silný,“ dodává.

Spočítejte si to sami

Sčítací metoda Pavla Hlušičky je ve všech případech stejná. Například v termínu prvního úplňku 31. 3. 2018

postupuje takto: 3+1 = 4. Sečteme toto číslo s následujícím číslem 3, a vyjde nám 7. 2+0+1+8 v termínu letopočtu dává číslo 11 a 1+1 dává číslo 2. Sečteme tedy číslo 7 s číslem 2 a vyjde nám 9.)



Součet čísel v termínech následujících úplňků v roce 2018 je vždy 9:

31. 3. 2018 = 9

30. 4. 2018 = 9

29. 5. 2018 = 9

28. 6. 2018 = 9

27. 7. 2018 = 9

26. 8. 2018 = 9

25. 9. 2018 = 9

24. 10. 2018 = 9

23. 11. 2018 = 9

22. 12. 2018 = 9



Součet čísel z obou dvou termínů prezidentských voleb je 9:

1. kolo 12. 1. 2018 a 13. 1. 2018 (součet 4)

2. kolo 26. 1. 2018 a 27. 1. 2018 (součet 5)



Pavel Hlušička je všestranný umělec a organizátor. Vydal několik sbírek básní, kromě toho například skládá a textuje hudební skladby. V poslední době spolupořádá úspěšnou každoroční akci Obejmout Říp, při níž se na památném českém vrchu scházejí na svátek sv. Václava stovky lidí. Narodil se v roce 1969, vyrůstal v Keblicích v domě č. 9. V současnosti pracuje ve Velkých Žernosekách. Po silnici č. 261 do obce jezdí autobus s číslem 621 a vrch Třešňovka, jenž se nad ní vypíná, má nadmořskou výšku 261 metrů. Všechna tato trojciferná čísla dávají v součtu devítku…