Houbaři hlásí sezónu snů. Někteří sbírají jen pro svou potřebu, pro jiné je to příležitost, jak si vydělat. Facebookové skupiny Roudnicka a Litoměřicka se hemží inzeráty nabízejícími prodej hub v řádu 500 korun za košík. Prodávat houby ale není jen tak.

Pěkný úlovek. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Říká se, co Čech a Moravák, to houbař a letošní podzim to jen potvrzuje. Houbaři mají opravdové žně. Stačí chvilička a nasbírají plné košíky, někteří chodí do lesa dokonce i s přepravkami. Mnozí své úlovky nestíhají jíst, jiní je sbírají s úmyslem prodeje a z houbaření se tak stává prostředek, jak si vydělat nějaké peníze navíc.