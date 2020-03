,,S rozšířením kulturního centra a provozu o další významné součásti stoupla i náročnost na řízení, plánování a pochopitelně nastavení a udržení standardů kvality, které požadujeme,“ uvedl starosta a poznamenal, že Krejčí dostal s funkcí od města důvěru, i když neměl předchozí zkušenosti. V posledních měsících byli však radní s řízením kulturního centra nespokojeni. „Na základě skutečného plnění úkolů jak provozních, normativních i strategických, jsem kvůli neplnění termínů, ale i postojů pana ředitele při interních a externích kontrolách a jednáních usoudil, že se ve funkci trápí a některé důležité oblasti řízení organizace zanedbává či vůbec neřeší,“ doplnil Dian.

Konkurs na nástupce

Rada města také dospěla k názoru, že částka v řádech desítek milionů, kterou radnice do kulturní dění dává, byla vynaložena neefektivně a neadekvátně. Kdo Krejčího ve funkci nahradí, není zatím jasné. Na pozici je vypsáno výběrové řízení, které skončí 25. března. „Resort kultury může fungovat beze změn dál, s panem Krejčím jako vedoucím úseku, kterému tato pozice byla na jednání nabídnuta,“ doplnil Dian.

Krejčí na argumenty rady reagoval s tím, že novou funkci mu sice radní nabídli, ale i přes žádost zatím nedostal ani náplň nové práce, ani platový výměr. „Žádné zásadní provozní problémy mi nebyly ze strany vedení města specifikovány,“ podotkl Krejčí. Podle něj není pravda, že by se ve funkci ředitele trápil. „Ne, svou funkcí jsem žil,“ dodal.

Připustil, že s rozvojem centra kultury se náročnost na jeho řízení zvýšila. „Troufám si ale tvrdit, že rozjet takto velký podnik do bezproblémového fungování a zejména LOVO Café do plusových čísel jsme se svým týmem dovedli v extrémně krátké době a ke spokojenosti drtivé většiny návštěvníků,“ prohlásil odvolaný ředitel. Ohradil se také proti tvrzení, že město by kulturu podporovalo částkou v řádech desítek milionů.

Návštěvníků přibylo

„Nepočítám-li rekonstrukci kulturního centra, jde o částku 15 milionů za rok a efektivita využití peněz byla adekvátní. Narůstající návštěvnost, vyprodané akce v LOVO Divadle a téměř stále plné LOVO Café je tomu důkazem. Stejně jako neustálý vývoj novinek v rámci kultury a cestovního ruchu v Lovosicích jako například rozvoj Infocentra, Start-up nebo hudební zkušebna,“ hájil se Krejčí. Podle něj vzrůstaly i příjmy instituce a ze ztráty půl milionu se podařilo do plusových čísel dostat také rezervní fond.

„Ke konci roku 2019 čítal tento fond 10,5 milionu korun. Rád doložím reporty hospodaření uplynulých měsíců, účetní podklady a představím realizované či plánované projekty,“ ubezpečil. Odmítl také, že by vedení města prezentoval neúplná či nedůležitá ekonomická data.

„Na neustálé požadavky radních vzniklo téměř deset variant tabulkových přehledů o finančním i personálním fungování Centra kultury. Reportům jsem věnoval desítky hodin a dodal je vedení města vždy na požádání,“ uzavřel Krejčí.

Krok radnice odsoudili

Mezi místními vyvolalo jeho odvolání vlnu nevole a mnoho Lovosičanů na sociální síti krok radních ostře odsoudilo. Práci šéfa kulturního centra naopak lidé chválili. Před budovou centra podporovatelé Vojtěcha Krejčího v uplynulých dnech zapalovali symbolicky svíčky. Proti jeho odvolání vznikla také elektronická petice s názvem STOP likvidaci kultury v Lovosicích. Jejími iniciátory je uskupení pojmenované Lovo Občané.

„Nesouhlasím s odvoláním pana Krejčího. Kultura v Lovosicích povstala jako Fénix z popela. Tohoto schopného a zapáleného muže je velká škoda,“ napsala k svému podpisu jedna z obyvatelek Lovosic. Do čtvrtka petici podepsalo 657 lidí. Drtivá většina z nich je z Lovosic, další pak z okolních obcí a Litoměřic. Své podpisy však připojili i lidé z dalších měst.