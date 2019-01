Třebenicko - Neuvěřitelné kousky předvádí v posledních týdnech jedenadvacetiletá žena z Třebenicka.

Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

Již před časem jí soud zakázal řízení. Toto rozhodnutí pro ni však nic neznamená. Jen během února ji třebenická městská policie a lovosická státní policie přistihla čtyřikrát za volantem automobilu!



Pomyslnou korunu všemu žena nasadila v sobotu. Okolo desáté hodiny dopolední nabourala v Podsedicích do dvou aut.



„Policisté na místě zjistili, že 21letá řidička jedoucí ve vozidle značky Opel nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a na rovném úseku přejela ke krajnici, kde narazila do zde zaparkovaného vozidla značky Ford. Vozidlo bylo nárazem odraženo do za ním zaparkovaného vozidla Škoda. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn," shrnula Pavla Kofrová, mluvčí policie.



Celková škoda byla vyčíslena na 85 tisíc korun. „Při dechové zkoušce na alkohol byla řidičce naměřena hodnota 1,36 promile. Kromě toho, že pila, bylo následnou kontrolou zjištěno, že dotyčná usedla za volant vozidla, aniž by měla platná patřičná opráv-nění pro řízení motorových vozidel. Navíc má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu 2013," doplnila mluvčí.



A jak je možné, že se žena opakovaně vrací za volant?

„Vždy ji odvezeme na služebnu k sepsání jejího činu. Víc však dělat nemůžeme. Náš právní systém je tak bohužel nastaven. Musí se čekat na soud," uvedl Tomáš Rotbauer, třebenický strážník, který ženu opakovaně zadržel.



„Nyní si musí počkat na soud. Vyšetřována je na svobodě. Kromě porušení zákonů o provozu na pozemních komunikacích je mladá žena podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí jí až tříletý trest odnětí svobody," dodala Pavla Kofrová.



Teoreticky je tak možné mladou ženu stále potkávat na silnici.