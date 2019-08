Městské a historické slavnosti lákají na mnoho zajímavostí. Ty terezínské například na spuštění repliky historického říčního člunu, který stavěla parta nadšenců bezmála rok.

Nápad na stavbu člunu se v hlavách dobrodruhů zrodil v druhé polovině loňského roku. „Jeden z průvodců v Terezíně tehdy přinesl původní plány člunu, který se používal při stavbě pevnosti. Tak jsme si řekli, že ho prostě musíme postavit,“ popisuje František Šefl, jeden ze stavitelů lodi.

Stavba samotná začala v září 2018. Pro nadšence to však nebylo zpočátku vůbec jednoduché. Původní plány totiž byly bez popisků, k čemu se člun používal, a ani jeden ze dvou stavitelů neměl s loďmi žádné zkušenosti. Inspirací se tedy staly tři typy evropských říčních plavidel – německý, polský a francouzský – a původní terezínské plány. „Naše loď, s ohledem na fakt, že se stavěla jako expediční, je kombinací všech tří typů. Takeláž čili lanoví je francouzská, bidélec čili bidlo polské a konstrukce je německá,“ vysvětluje Šefl. Deset metrů dlouhá a přes dva metry široká loď vznikala několik měsíců a celkové náklady se vyšplhaly ke 100 tisícům korun, které platili stavitelé ze svých prostředků.

Tak bojovali piráti v Terezíně loni:

a tak předloni:

Nový říční člun si odbude svou premiéru na Pirátských válkách, jež proběhnou v sobotu 17. srpna. „To nejzajímavější nás ale čeká hned v neděli po akci. S posádkou osmi mužů totiž vyrážíme na týdenní plavbu po stopách dávných kupců po proudu Labe až do Pirny,“ říká Šefl.

Po akci přesune loď jeřáb na podval a odtud bude spuštěna na Ohři, aby se pak po soutoku s Labem vydala až do Poděbrad. Zde se plavidlo otočí a vyrazí na týden dlouhou cestu do německé Pirny.

Na lodi je sice všechno podle původních plánů, přesto disponuje i motorem. „Motor tam je z praktických důvodů, cesta je dlouhá a asi bychom ji celou sami neuveslovali,“ vysvětluje nadšený dobrodruh a dodává, že k uskutečnění podobné cesty je nutné ještě vlastnit technický průkaz lodi a mít složené zkoušky vůdce malého plavidla.

Chcete-li spatřit repliku říčního člunu přímo v akci, dorazte v sobotu 17. srpna do Terezína na Poslední pirátské války. Diváky pořadatelé lákají nejen na pirátskou bitvu, ale i na doprovodný program, který letos oživí vylodění v Normandii v podání velkých a funkčních modelů vojenské techniky. „Terezínská akce je zajímavá též tím, že jen jednou do roka mohou návštěvníci spatřit, jak by vypadala pevnost, kdyby byly příkopy zaplaveny vodou. Zpřístupněné budou i podzemní nápustní stavidla vodních příkopů pevnosti,“ láká návštěvníky Jiří Hofman z Městského informačního centra.

Pokud už Terezín navštívíte a máte rádi lodě a mořeplavbu, určitě si nenechte ujít návštěvu Muzea La Grace. Česká plachetnice je věrnou replikou brigy ze druhé poloviny 18. století a podle dostupných pramenů se tak jmenovala loď prvního skutečného českého námořníka a piráta Augustina Heřmana. Loď vznikala v profesionální loděnici v Egyptě, na vodu byla spuštěna v roce 2010. Na jaře 2016 vznikla v Kavalíru II expozice věnovaná La Grace, ale také námořní historii českých zemí. Seznámíte se s historií české námořní plavby, která je překvapivě mnohem košatější a podstatně delší, než si mnozí myslí. V námořní historii byli Češi často nejen námořníky, objeviteli a korzáry, ale i kapitány lodí i ponorek. Muzeum se zabývá i přítomností La Grace, tím, jak loď žije, kam a jak cestuje.