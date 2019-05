Je libo dětské hřiště u ZŠ Havlíčkova, naučná stezka na Mostce, discgolfové hřiště nebo lelkování? Právě tyto aktivity se ucházejí o příspěvek města v jeho letošním participativním rozpočtu. O vítězi můžete rozhodovat v elektronické anketě už jen do konce května.

Letos se o peníze z městské kasy přihlásili čtyři žadatelé, o jednoho méně než loni. To trochu mrzí Irenu Vodičkovou, koordinátorku Zdravého města Litoměřice, která projekt participativního rozpočtu ve městě zaštiťuje. „Protože jsme letos zjednodušili podmínky, čekali jsme větší zapojení obyvatel,“ řekla Vodičková. Upřesnila, že žadatelé si nemuseli shánět tolik podporovatelů a mohli žádat i na projekty za nižší částku. Tedy už ne minimálně za 50, ale za 20 tisíc korun.

Zatím pro všechny projekty hlasovalo 200 osob, a to v elektronické anketě na webu zdravemesto.litomerice.cz. Loni hlasovalo 163 lidí, bylo to možné jen přímo na dubnovém veřejném fóru Desatero priorit. V letošním hlasování může každý občan Litoměřic vybrat projekt, který je pro něj zajímavý, do pátku 31. května. „Poté bude projekt s nejvyšším počtem hlasů realizován,“ doplnila koordinátorka.

A pro co můžete hlasovat? Projekt Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova dá omladině příležitost k zábavě a také rozvoji motorických schopností, koordinace a zvýšení fyzické zdatnosti. „Jeho tvůrci plánují do prostor areálu školy umístit herní prvky, například houpačku, šplhací věž či pískoviště. Hřiště by pak sloužilo jak žákům, tak veřejnosti,“ popsala mluvčí města Michaela Bubeníčková.

Stezka lesoparkem i hra s talířem

Iniciátoři projektu Naučná stezka na Mostné hoře by zase v terénu lesoparku chtěli rozmístit naučné prvky s lesní tematikou. „Podpoří se tím vztah člověka k přírodě, a to zejména u dětí. Jde o jednu z forem vzdělávání,“ vysvětlila předkladatelka návrhu Miroslava Jirků.

Za mobiliář moderní hry s létajícím talířem, která připomíná golf, kope v projektu „Discgolfové hriště“ Kristýna Slabochová. Díky němu by mohlo vzniknout 10 košů na hru pod mostem na Střeleckém ostrově.

Projekt „Lelkování v Litoměřicích“ je spíš relaxačního typu. „Počítá s vytvořením odpočinkové zóny umístěním houpacích sítí například do parků nebo na koupaliště,“ přiblížila Bubeníčková.

V participativním rozpočtování město uvolní každoročně 200 tisíc korun a kdokoli z obyvatel může přijít s návrhem, jak částku smysluplně využít. „V předchozích ročnících byla vybudována Bosá stezka v areálu školy U Stadionu, lanová dráha na úpatí Mostné hory či Zelená oáza ve dvoře školy Lingua Universal,“ shrnula Vodičková.

Pro ZŠ Lingua Universal byl loňský příspěvek města impulzem k dalším změnám ve dvoře zařízení. Potom, co škola neuspěla v žádosti o dotaci u ministerstva životního prostředí, z betonové plochy ukusuje z vlastních prostředků.

Na začátku roku tu instalovali další herní prvek pro děti. „A teď nám město schválilo stavbu venkovní učebny,“ doplnila ředitelka zařízení Blanka Ježková s tím, že plochu na parkování ve prospěch té herní v prostoru plánují umenšovat i nadále.