Z Lovosic rychle mizí výherní automaty

Lovosice - Severočeské casino vyhasíná. Podniky zavírají, bez přístrojů se neuživí.

Ilustrační foto.Foto: VLP/ Jan Škvára

„Máte ještě bedny?“ ptá se v jednom lovosickém nonstopu v pozdní noční hodině chlápek ve středním věku. Alkoholem posilněný dělník, který podle špinavého pracovního oděvu směřoval kroky z práce rovnou do restaurace, si vyslechne nejspíš očekávanou odpověď.

„Ne. Něco mají ještě v Bonveru a možná v Centrumu. U nás jsou už všechny pryč a zítra zavíráme. Jen z piva se to tady neuživí,“ odpovídá zkroušeně servírka, která přichází o práci jen pár dní před Vánoci.



Lovosice pomalu opouštějí poslední výherní automaty. Děje se tak díky vyhlášce, která koncem roku 2015 natvrdo zakázala v lovosických hernách a restauracích hazard. Počet automatů snížila z původních 171 na pouhých devět.

„Ještě na začátku roku jsme jich evidovali 78. Posledních devět jich zbývá v Bonveru, kině, Besedě, bývalém Gurmánu a Tipsportu,“ řekl Jiří Berka z lovosického živnostenského úřadu.

Vyhláška zakazující hazard se však dostala do rozporu s dříve vydanými povoleními od ministerstva financí. Úplné vyčištění města od blikajících bedýnek tak bude ještě nějakou dobu trvat.

„Ministerstvo zahájilo správní řízení, které zatím není ve všech případech ukončeno. Podniky se odvolávají a podnikají kroky, aby mohly automaty provozovat co nejdéle,“ vysvětil Berka.



Například společnost Slot Group, provozující dva výherní automaty v bývalém Gurmánu a v Besedě, dělá vše pro to, aby jim nešlo doručit vyrozumění.



Příštím podnikem, který bude odpojen od přístrojů, je herna Bonver nedaleko náměstí. Tady „bedny“ zmizí nejpozději 18. ledna. Provozovatel se však nevzdává a plánuje novou koncepci. „Aktuálně zařizujeme přechod na nový zákon,“ řekl manažer Bonveru Libor Lisý. Podle něj je ale zakazování her nesmysl, a město tak nahrává nelegálním hernám.

Ty už se v Lovosicích také objevily. Živnostenský úřad zjistil tři uzamčené výherní automaty při namátkovém místním šetření v herně asijského provozovatele. „Kvízomaty byly odpojené, ale podezření z nelegálního hazardu prošetříme,“ doplnil Jiří Berka s tím, že pokud má někdo podezření na provozování hazardu, může uvědomit buď přímo kompetentní celní správu nebo město.

PENÍZE CHYBĚT NEBUDOU

Hazard v Lovosicích znamenal každoroční osmimilionový příjem do městské kasy. Už v minulosti se ho radnice rozhodla nahrazovat průhledným zadáváním veřejných zakázek, hospodařením a revizemi nebo ukončováním nevýhodných smluv.



„Budoucí finanční výpadek v rozpočtu města jsme schopni nahradit,“ slíbil v minulosti radní Vladimír Hieke.