Nejstarší uchazeč i v rámci celého Ústeckého kraje je 83letý inženýr v důchodu Zdeněk Vybíral z Lovosic, který kandiduje za stranu Otevřeme Česko normálnímu životu z posledního 26. místa. Naopak nejmladším je sedmička na kandidátce komunistů, 22letý student ekonomie Ondřej Strnad z Trnovan u Litoměřic.

Tak trochu perličkou je jméno kandidáta za hnutí Přísaha. Na 17. místo se za ni v kraji totiž postavil jmenovec prezidenta republiky Miloš Zeman. Podnikatel z Chrášťan - Podsedic, který v obci působí i jako zastupitel, Deníku řekl, že v případě, že by se do sněmovny dostal, by se chtěl zaměřit na regionální samosprávu a zlepšit její transparentnost.

„Ve vysoké i komunální politice mě mrzí dvojí metr a časté papalášství. A proto mě zaujal program strany, za kterou kandiduji,“ sdělil ke svému angažmá Zeman.

Lídrem krajské kandidátky SPOLU, která je koalicí stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, je místostarosta Litoměřic a poslanec Karel Krejza (ODS). Ve sněmovně by i v dalším období chtěl mimo jiné pokračovat v práci ve výboru pro obranu, kterého je členem.

„Také jsem aktivně spolupracoval s kolegy ze sociálního výboru na problematice doplatků na bydlení a přestupků. V tomto ohledu bych rád pomohl Ústeckému kraji,“ nastínil Krejza, jenž se stal poslancem v roce 2017 a místostarostou Litoměřic je od roku 2010.

Poslanecký mandát chce letos na podzim obhájit i Monika Jarošová z Brozan nad Ohří, která v Ústeckém kraji kandiduje za stranu SPD z třetího místa.

Své zkušenosti hodlá ve sněmovně zúročit dlouholetý starosta Malých Žernosek Petr Liška (STAN). Ten je na třetím místě kandidátky koalice Pirátů a Starostů. Obavy, že by případnou práci poslance časově neskloubil s prací starosty malé obce, nemá.

„Starostování je srdeční záležitost a úplně ji opouštět nechci. Je spousta starostů, kteří obě tyto funkce zvládají bez problémů. Samozřejmě jsou nějaká pravidla, která musím ctít, a pokud bych se stal poslancem, tak mohu dál fungovat jako neuvolněný starosta, na to jsem připravený,“ uvedl Liška, který v čele Malých Žernosek stojí už páté volební období.

Na společné kandidátce jsou s Petrem Liškou i starostka Libotenic Lada Rejšková nebo místostarosta Úštěka Tomáš Sazeček, oba za hnutí STAN.

Za sociální demokracii kandiduje z 16. místa také starosta Štětí Tomáš Ryšánek. Na 20. místě kandidátní listiny hnutí ANO je i starosta Lovosic Milan Dian a z 26. pozice za stejnou politickou stranu kandiduje také místostarosta Roudnice nad Labem Jiří Řezníček.

Volby do sněmovny se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. října. Jiné jsou termíny pro lidi, kteří v tuto dobu budou v karanténě. Na takzvaných volebních stanovištích budou volit ve středu 6. října. V pobytových zařízeních, například v domovech pro seniory, se volby budou konat ve čtvrtek 7. října.

Kandidáti do sněmovních voleb 2021 z Litoměřicka

(číslovky před jmény představují pořadí na kandidátní listině)

Zelení

1. Lenka Simerská, socioložka, expertka na trh práce, zastupitelka Litoměřic, Litoměřice

12. Renata Kutina Vášová, fundraiserka v Hospici sv. Štěpána, Litoměřice

20. Kateřina Szaffnerová, učitelka na základní škole, Litoměřice

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

3. Monika Jarošová, poslankyně a zdravotní sestra, Brozany nad Ohří

4. Dominik Hanko, krajský zastupitel, Litoměřice

15. Ilja Baudyš, praktický lékař, Malíč

20. Václav Zítek, řidič, Lovosice

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

3. Vladimír Vlk, energetický analytik, Roudnice nad Labem

16. Tomáš Ryšánek, starosta Štětí, Štětí

25. Lenka Pasečiaková, ekonomka, Roudnice nad Labem

Aliance národních sil

2. Ivo Novák, IT specialista, Račice

Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS)

5. Richard Hartmann, elektrotechnický inženýr a předseda Strany nezávislosti ČR, Vědomice

13. Miroslav Vítek, pedagogický pracovník, Litoměřice

20. Josef Richter, podnikatel ve stavebnictví a elektro, Litoměřice

22. Jindřich Pilc, operátor výroby, Čížkovice

26. Pavel Dittrich, podnikatel v oboru strojírenství, Libochovice

Aliance pro budoucnost

8. Jaroslav Sepp, šéfkuchař, zakládající člen spolku HeRo Pomoc bez hranic, ochránce zvířat, Litoměřice

Hnutí Prameny

14. Jaroslav Smělý, řidič tranzitní dopravy, pořadatel mezinárodních meetingů, aktivní v občanské iniciativě Život s činnou kompetencí, Lovosice

25. Jaroslav Lauermann, projektový manažer, aktivní v občanské iniciativě Život s činnou kompetencí, Křešice

Přísaha

17. Miloš Zeman, OSVČ, Podsedice

23. Kateřina Hausnerová, zdravotní sestra, Štětí

24. Jan Bravenec obchodní zástupce, Štětí

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

1. Karel Krejza (ODS), místostarosta Litoměřic a poslanec, Litoměřice

12. Antonín Štěpanovský (KDU-ČSL), zemědělec, Martiněves

14. Pavlína Kodytková (ODS), podnikatelka, Litoměřice

15. Richard Červený (TOP 09), ředitel střední školy, zastupitel města Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem

Koruna Česká (Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

3. Pavel Chaloupka, podnikatel, Kyškovice

Piráti a Starostové

3. Petr Liška (STAN), starosta Malých Žernosek, projektant pozemních staveb, místopředseda mikroregionu Porta Bohemica, Malé Žernoseky

4. Kateřina Stojanová (Piráti), zastupitelka Ústeckého kraje, studentka Právnické fakulty UK, Litoměřice

15. Lada Rejšková (STAN), starostka Libotenic, ekonomická poradkyně, předsedkyně kontrolního výboru Místní akční skupiny Podřipsko, Libotenice

19. Tomáš Sazeček (STAN), místostarosta Úštěka, koordinátor Celostátní sítě pro venkov, Úštěk

20. Kateřina Stibalová (Piráti), sociální pracovnice, psychoterapeutka, adiktoložka, Litoměřice

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

7. Ondřej Strnad, student, Trnovany u Litoměřic

14. Petr Bureš, logistik, Štětí

20. Michal Tomek, zástupce vedoucího prodejny, Staňkovice

21. Radek Černý, OSVČ, krajský zastupitel, Lovečkovice

ANO 2011

9. Ondřej Štěrba, lékař a zastupitel Litoměřic, Litoměřice

15. Patrik Srba, student UK - Fakulta sociálních věd, Libochovice

20. Milan Dian, starosta Lovosic, Lovosice

3. Pavel Elias, ekonom, Roudnice nad Labem

26. Jiří Řezníček, místostarosta Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem

Otevřeme Česko normálnímu životu

5. Zdeněk Cívka, podnikatel, Lovosice

18. Jiří Föhst, skladník, Lovosice

24. Markéta Kliková, telefonní operátor, Lovosice

25. Ivana Fáberová, operátor výroby, Lovosice

26. Zdeněk Vybíral, důchodce, Lovosice

