Den před jarmarkem svištěl první anděl nad náměstím vzduchem a všichni čekali jak se to osvědčí. Měl na sobě roucho spíchnuté z prostěradel a křídla vystřižené s kartonové krabice. "Žádná hitparáda to není, ale vypadá to dobře. Jen vytvořit z horolezce posilněného rumem anděla bylo poněkud složitější," vzpomíná otec myšlenky Libor Uhlík. Podívejte se na fotografie z doby, kdy jsme byli všichni o dvacet let mladší a krásnější.