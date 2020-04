Tento rok budou Velikonoce úplně jiné. Koronavir a nařízení vlády je ochromily. Koledníci nemohou do ulic vyrazit s pomlázkami a malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách.

Pojďme si proto společně připomenout, jak třeba před deseti lety V Hrušovanech na Litoměřicku vyrážel na Zelený čtvrtek průvod dětí s řehtačkami po vesnici, kde se tato tradice udržuje po desetiletí. Nebo jaké tehdy pekli velikonoční beránky na Integrované střední škole v Litoměřicích. Z roku 2012 a z loňska jsou fotografie koledníků z Chodovlic na Lovosicku.

Tak loni hodovali v Chodovlicích:

a tak bavil jarmark v Úštěku v roce 2017:

Připomeňme si velikonoční jarmark v Litoměřicích před šesti lety nebo a o dva roky později tradiční výstavu v muzeu kraslic v Libotenicích a velikonoční jarmark v gotickém hradu v Litoměřicích. Podívejte se, jak vypadal tradiční velikonoční jarmark s obří slepicí v Úštěku v posledních dvou letech a také v roce 2012. Desítky věřících se sešly v roce 2016 na nádvoří biskupské rezidence v Litoměřicích, aby všichni společně oslavili Květnou neděli. Pro křesťany tím začalo nejdůležitější období roku, takzvaný svatý nebo pašijový týden. K věřícím promluvil litoměřický biskup Jan Baxant a požehnal zeleným ratolestem, které si lidé přinesli.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.