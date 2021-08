/Z ARCHIVU DENÍKU/ I v roce 2012 si skupinka nadšenců připravila další ročník soutěže ve skocích do řeky Wasserfahrrad Contest.

Skoky do vody na kolech v Roudnici. | Foto: Deník/Karel Pech

O co tenkrát šlo? Přihlásit se do soutěže, sebrat kolo a odvahu a skočit z rampy rovnou do Labe. „Čím krutější skok, tím lepší. Hodnotit se bude i čí skok měl větší vkus,“ motivovali pořadatelé lehce extrémní zábavy.