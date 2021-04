/Z ARCHIVU DENÍKU/ Tvrdou „zkoušku ohněm“ podstoupilo v roce 2011 osm jednotek dobrovolných hasičů z litoměřického okresu.

Osmiboj odhalil kvalitu hasičů z řad dobrovolných jednotek. | Foto: Deník/Karel Pech

V netradiční soutěži, Hasičském osmiboji, museli členové jednotek ukázat, jak by řešili různé krizové situace. Výsledek soutěže ukázal, že by v případě skutečného zásahu reagovali správně a zachránili by tak lidské životy. Soutěž pořádal budyňský okrsek dobrovolných hasičů.