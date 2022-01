„Až budete jako koledníci procházet ulicemi a žádat kolemjdoucí o příspěvek do kasičky, nemusíte si připadat jako žebráci. To, co děláte, není žebrání, ale poskytnutí příležitosti druhým udělat dobrý skutek," připomněl dětem v kostýmech tří králů před osmi lety biskup litoměřické diecéze Jan Baxant.