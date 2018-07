Z Afriky vezou zpěváci cenné kovy. Bodovaly oba litoměřické sbory

Pretorie - Dva ze tří českých sborů na světových hrách byly z Litoměřic. Bodovaly Puellae cantantes i Páni kluci.

Dívčí koncertní sbor Puellae Cantantes z LitoměřicFoto: Deník/Martin Krch

Dvě umístění ve zlatém a tři ve stříbrném pásmu. To je bilance vystoupení litoměřických sborů pod vedením Romana Pallase a Václava Hanče na X. Světových sborových hrách v jihoafrickém hlavním městě. Bilance o to cennější, že výkony sborů nehodnotil jediný Čech.

„Z výsledků jsme měli obrovskou radost,“ ujistila jedna z oceněných sboristek Kateřina Stojanová.

V porotě renomovaných sbormistrů a hudebních skladatelů z celého světa seděl z České republiky pouze ředitel chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes z Pardubic Jan Míšek, Litoměřické však nehodnotil. I podle něho jsou jejich výsledky velmi pěkné. Hodnotu má samotný fakt, že se na největší sborové akci na světě vůbec představili. „Pány kluky i Puellae cantantes znám velmi dobře. Během přípravy udělali obrovský pokrok,“ poznamenal sbormistr.

Páni kluci soutěžili ve dvou kategoriích v otevřené soutěži, kam se mohou přihlásit sbory bez omezení. Získali dvě stříbra mezi dětskými sbory (byli 13. z 15 sborů) a ve folkloru (11. z 13 sborů). „První kategorie je pro chlapecké sbory poněkud nepříjemná, z mého pohledu i nespravedlivá,“ zhodnotil Míšek. Proti sobě tu soutěží většinou dívčí sbory, ve kterých zpívají děvčata do 18 let, a ty chlapecké, jejichž soprány a alty dosahují maximálně 12 až 14 let.

Puellae cantantes mezi šampiony

Dívčí sbor Puellae cantantes se her účastnil v soutěži šampionů. Tam se musí sbor kvalifikovat buď předchozím zlatým úspěchem na jiném významném festivalu, nebo předchozí účastí v otevřené soutěži. Dívky získaly zlaté medaile v duchovní hudbě s doprovodem (byly 9. z 19 soutěžících sborů) a ve folkloru (5. z 11 sborů). Stříbrné byly mezi mládežnickými sbory (7. ze 14 sborů). Na pomyslných stupních vítězů se tak neocitly pouze tři sbory, ale hned několik. Podle Míška je samotná účast na hrách velmi hodnotná.

Sbormistr dodal, že pro oba dva sbory byla náročná obzvlášť účast ve folklorních kategoriích. „V nich mají obrovskou výhodu sbory z exotických zemí, jejichž folklor je pro posluchače i většinu porotců nesrovnatelně atraktivnější než náš středoevropský,“ poukázal sbormistr s tím, že pěvecky jejich výkon často nedosahuje kvalit sborů naší tradice, strhující choreografie však udělá své.

Hry organizovala německá společnost Interkultur. Zúčastnilo se jich na 300 sborů z více než 60 zemí světa. Konaly se v roce stého výročí narození Nelsona Mandely. Jejich hlavní ideou tak byl mír.

„Puelky“ bydlely během her v muzikantské koleji Villa Nova, odkud každý den dojížděly speciálními autobusy do rozlehlého univerzitního komplexu v Pretorii. Zahajovací ceremoniál se konal v obří Sun Times Square Areně, která pojala tisíce zpěváků.

Safari a další zážitky

Teď už kluci i holky ze sborů odpočívají od soutěžení a poznávají zemi jako turisté. „Když už poletíme takovou dálku, chceme vidět to nejhezčí na jihu země,“ vysvětlil sbormistr Hanč. Páni kluci se zatím stihli podívat třeba na safari. „Vidět ve volné přírodě slony, žirafy, zebry, šakaly, nosorožce a další zvířata byl opravdu nesmírný zážitek,“ popsala Irena Vodičková, která je se svým synem na výpravě jako doprovod.

Puellae Cantantes v neděli vyrazily autobusem směr Port Elizabeth ke svému partnerskému sboru, Páni kluci v pondělí 9. července odletěli do Kapského Města. V pátek si oba dva sbory společně zazpívají v kapském amfiteátru Waterfront. V neděli se všichni i se všemi medailemi vracejí do Litoměřic. Účast obou sborů na hrách podpořili soukromí dárci, kraj, město, biskupství i společnosti jako Preol nebo Hennlich.