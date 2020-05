Více než rok trvající vyjednávání míří do finále. Řeč je o transformaci sdružení Terezín - město změny na příspěvkovou organizaci kraje Pevnost Terezín a převod části majetku města na kraj.

Sdružení sice dříve získalo kolem půl miliardy korun z evropských fondů na nákladné rekonstrukce pěti objektů, avšak udržitelnost projektu oživení zdejších památek končí a Terezín by se sám o objekty nedokázal postarat. Pod svá křídla by kraj ale mohl převzít ještě další jeho objekty. Nejen ty chátrající, jejichž údržba je nad síly třítisícového města ještě daleko víc než v případě těch opravených. Ve hře je i Wieserův dům, s jehož rekonstrukcí dělníci ještě ani neskončili.

Rada kraje na svém posledním zasedání tento záměr schválila. Důvody převodu včera rekapituloval Martin Klika. Je nejen prvním náměstkem hejtmana, ale zároveň i předsedou sdružení Terezín - město změny, kde mělo podíl jak město, tak kraj. „Projekt končí, je tam nainvestováno velké množství peněz. Terezín v současné době nemá peníze, aby byl schopen majetek spravovat a udržovat,“ řekl Klika.

Obrovská zátěž

Pokud na to nadcházející pondělí kývne většina terezínských zastupitelů a 22. června i těch krajských, už v druhé polovině roku bude vybranou část pevnostních objektů spravovat nová krajská příspěvkovka. „Ale i pro kraj to bude obrovská zátěž,“ dodal hejtman Oldřich Bubeníček. „Nadále budeme trvat na tom, co říkáme celá léta: že se na údržbě musí výrazně podílet stát,“ doplnil hejtman.

Zastupitelé v Terezíně už dříve schválili strategický plán města do roku 2030, jehož součástí je pomoc státu a kraje, i možnost převodu části majetku na krajskou příspěvkovku. „Na pondělním zastupitelstvu se bude projednávat rozsah předávaného majetku, tedy seznam parcel a budov,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje a výstavby v Terezíně Robert Czetmayer. „Pokud bude rozhodnutí zastupitelů kladné, tak to bude podkladový dokument pro dokončení schvalovacího procesu na kraji,“ doplnil Czetmayer.

Zřízení příspěvkové organizace bude nakonec odsouhlasovat červnové zastupitelstvo na kraji. „Doufám, že na podzim by mohla začít v nějakém omezeném režimu fungovat,“ dodal Klika. Původní představy o jejím rozsahu byly rozmáchlejší. Kvůli koronavirovému šetření na kraji se ale bude muset uskrovnit. Sídlit má v Terezíně, má mít minimální počet zaměstnanců a příjmy by měla mít i z vedlejší výdělečné hospodářské činnosti.

Sdružení Terezín - město změny uvádí podle představitelů hejtmanství průměrnou roční návštěvnost v jeho objektech 25 tisíc lidí, výnosy od turistů by tak nemusely být nepodstatné. A očekávané náklady samotného kraje? „Do konce roku předpokládám dva miliony korun. O výhledu na další roky se budeme ještě dohadovat,“ doplnil Klika.

Jedna z variant převodu podle něj zahrnuje i Wieserův dům, jehož rekonstrukce stále probíhá. A to ještě před skončením povinné udržitelné lhůty, kterou bývají podmíněny evropské peníze. „Jsou to samozřejmě peníze z IROP a musí se vyjednávat s ministerstvem, zda lze objekt převést. Ale z mého pohledu by to mezi městem a krajem mělo jít,“ nastínil Klika.

Velké opravy vojenských památek

