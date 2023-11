Jako velkou osobnost v české politice s mezinárodním přesahem vnímá Karla Schwarzenberga poslanec a místopředseda TOP 09 Michal Kučera z Loun. Oceňuje na něm jeho nadhled a znalosti, je pro něj politický i lidský vzor.

Michal Kučera (vpravo) při setkání s Karlem Schwarzenbergem. | Foto: se svolením Michala Kučery

Michal Kučera se s Karlem Schwarzenbergem často setkával v Poslanecké sněmovně, ale i při akcích v Ústeckém kraji.

„Karel Schwarzenberg byl člověk, který se dal hodiny a hodiny poslouchat. Měl velké znalosti a společenský nadhled, dokázal zaujmout jak v Poslanecké sněmovně, tak se bavit s lidmi na ulici. Byl bezprostřední,“ vzpomněl Michal Kučera.

Karel Schwarzenberg byl několikrát na návštěvách Ústeckého kraje i samotných Loun. „Vždy jezdil rád na akce, na které jsme ho pozvali. Bavili jsme se při jeho návštěvách v našem kraji o věcech, které nás trápily, dokázal nám poradit,“ řekl poslanec, který do TOP 09 vstoupil podle svých slov právě kvůli Karlu Schwarzenbergovi a před tím nebyl členem jiné politické strany.

V sobotu 11. listopadu zesnulý Karel Schwarzenberg TOP 09 v roce 2009 založil s Miroslavem Kalouskem.

Michal Kučera vzpomněl na volbu prezidenta v roce 2013, ve které se Karel Schwarzenberg utkal ve druhém kole s Milošem Zemanem. „Je to pro mě dodnes silná vzpomínka, jak tehdy vedl kampaň v pozitivním duchu. Měl díky tomu mnoho podporovatelů. Když přijel do Loun na besedu do hotelu Union, přišlo tolik lidí, že se všichni dovnitř nevešli a stáli až na ulici,“ připomněl. „Všem nám bude chybět,“ dodal.