Žitenice – Nemilé překvapení potkalo občany z obce Žitenice, když při své ranní procházce objevili za hřbitovní zdí nevalný „poklad".

Části hlavy, kůže z divokých prasat i daňka, zbytky kopýtek, několik bachorů, střeva a jiné vnitřnosti se povalovaly mezi zbytky příkrmě pro divokou zvěř. Případ je v rukou policie.

Jestliže se bude jednat o trestný čin pytláctví, hrozí pachateli trest odnětí svobody ve výši až dva roky.



„Pokud tento čin spáchal člověk oprávněný k lovu, bude se jednat o přestupek. V případě, že však ostatky zvěře zanechal v místě pytlák, může tento jeho čin vést k odhalení jeho činnosti. Není vyloučený ani čin týrání zvířat. Policie se věcí zabývá a v současnosti je ve stádiu shromažďování důkazů a sbírání svědeckých výpovědí," sdělila Deníku tisková mluvčí Policie ČR Litoměřice Pavla Kofrová.



Předseda okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Litoměřice Jiří Beneš zaznamenal zprávu o případu až po dotazu Deníku. Podle jeho slov je v povinnosti myslivce zajistit ostatky zvěře jiným způsobem. „Musí se dodržet hygiena. Vnitřnosti se proto zakopávají tak, aby k nim neměla přístup další zvěř. Jinou variantou je odvézt tento materiál do kafilerie," řekl Beneš.



Na stejném způsobu se shoduje také ředitel Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj Petr Pilous. „Je to prohřešek. Mohli to udělat pytláci nebo myslivci, kteří mají povinnost vnitřnosti zakopat. Případem se začneme zabývat," dodal.



Podle starostky Žitenic se jednalo o vnitřnosti z přibližně pěti kusů divoké zvěře. „Byly jasně zřetelné ostatky divokého prasete, dokonce část hlavy. Povalovala se tam i odsekaná kopýtka, pravděpodobně z daňka. Je možné, že se ostatky v místě nacházejí již od Nového roku. Vedle nich ležely také krabice. I v těch byly zbytky zvěře," informovala starostka Hana Pawlíková.

Podle jejích slov se podobný případ již v minulosti stal u obce Skalice. Ne však v tomto rozsahu. „Nemá to tam co dělat. Je to pytláctví," uvažovala Pawlíková. Obec Žitenice se o nečekaný nález zvířecích ostatků postarala. Na své náklady zajistila jeho likvidaci v kafilerii. Případem se od středy zabývá obvodní oddělení Policie ČR Litoměřice. Zda se jednalo skutečně o pytláky, se teprve prokáže.



Koncem minulého týdne však zaznamenal městský strážník Třebenic Tomáš Rotbauer stížnosti na střelbu v polích u Kocourova. Na tu upozorňovali občané i myslivci. I v tomto případě se mohlo jednat o pytláka. Také tato věc je stále předmětem šetření.