Tibor Kováč (87 let), rodák ze slovenské Borši, přišel do Litoměřic už v roce 1957. O sochařinu se zajímal amatérsky od 70. let minulého století, začínal se dřevem, zkusil i jiné materiály, hlínu, kámen, nakonec se ale vrátil ke dřevu, k tvorbě dřevěných plastik. Seznámit se s jeho nezaměnitelným výtvarným projevem mohli lidé na mnoha výstavách, ať už samostatných, nebo společně s dalšími výtvarníky v Litoměřicích i okolí. Tu poslední měl v roce 2019 na hradě k jeho 85. narozeninám. Shodou okolností, hrad byl o tři roky předtím místem společné výstavy dvojice Kováč – Ryvola.