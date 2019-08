„Když se řekne umění, nejčastěji se člověku vybaví krásné obrazy nebo trojrozměrná umělecká díla, jakými mohou být například sochy. Nemusíte být ale zrovna Michelangelo, Rembrandt nebo Renoir, abyste mohli tvořit umění,“ říká ředitelka Ateliéru Mozaika Pavla Macháčková, která je jednou z prvních lektorek v České republice, která zprostředkovává kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou. Vše podle ní už začíná malůvkami v dětství.

„Určitě si každý vzpomene na své dětské kresby, kdy si chtěl například namalovat vzpomínku na školní výlet nebo chtěl zachytit nějaké zajímavé zvíře v zoo. Jsou mezi námi i tací, kteří si o prázdninách psali svůj dobrodružný deník. Do něj poté vkládali vlastní kresby toho, co zažili,“ líčí Macháčková.

„V okamžiku, kdy něco vytváříme, malujeme nebo kreslíme, jsme pohlceni do vlastního světa fantazie, ve kterém zažíváme příjemné pocity. Náš mozek přestává využívat logické myšlení a zapojuje pravou mozkovou hemisféru, která je zodpovědná za tvorbu, fantazii a kreativitu,“ vysvětluje.

Jenže řada lidí přestala výtvarně tvořit s koncem školní docházky. Možná za tím byla nespokojenost s tím, co se muselo povinně malovat a kreslit v hodinách výtvarné výchovy, nebo byl autor až příliš kritický ke svým výtvorům. Lidé také odložili tužku či štětec i kvůli pokračujícímu studiu, pracovnímu vytížení nebo nedostatku času. Kurzy to mají změnit.

„K obnovení začátku tvorby je nejlepší a zároveň nejúčinnější, když se začne pozitivním naladěním. Právě tento přístup praktikujeme v našich kurzech. Není potřeba se zdráhat, stačí prostě vzít do ruky štětec nebo tužku a začít malovat nebo kreslit,“ doplňuje ředitelka ateliéru.

Kreslení pravou hemisférou

Mezi nejoblíbenější kurzy patří Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Ta ovládá emoce, fantazii a jsou v ní skryty naše sny, intuice, kreativita. Levá hemisféra zase ovládá logiku, myšlení a jsou v ní ukryta fakta a čísla. V dnešní uspěchané době jsou lidé hodně orientovaní především na levou hemisféru a pravá je spíše opomíjena. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou využívá metodu uznávané profesorky kreslení Betty Edwards. Vychází z objevů Rogera W. Sperryho, který získal v roce 1981 Nobelovu cenu za své výzkumy lidského mozku.

Kurzy se letos poprvé v kraji představí 7. a 8. září v Teplicích a v Litvínově. V Teplicích proběhnou dva, a sice Tajemství akvarelové malby a Malujeme na plátno akrylem. Zatím nebylo určeno místo konání, to ateliér slibuje zveřejnit na svém webu týden před akcí. „V Litvínově bude kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou a také kurz pastelky, pastelu a rudky,“ přibližuje asistentka ředitelky ateliéru Alexandra Baluchová.

V říjnu se ateliér vydá do Litoměřic na Mírové náměstí do Grandhotelu Salva a pak do Fakultní základní školy v Ústí nad Labem. Na začátku listopadu do Chomutova a tour po Ústeckém kraji zakončí ve dnech 16. a 17. listopadu v ZUŠ v Moskevské ulici v Mostě.