Silné bouřky, někde dokonce krupobití. Taková je aktuální předpověď počasí na většině území České republiky. Ústecký kraj nevyjímaje.

Meteorologové vydali varování před silnými bouřkami | Foto: Deník/Roman Dušek/ČHMÚ

Ústeckého kraje se aktuálně týkají hned dvě výstrahy. Meteorologové varují jednak před vysokou teplotou, která je ostatně už ve středu 21. června odpoledne realitou, pak také před výskytem silných bouřek.

Teplota by mohla ve středu i ve čtvrtek překračovat 31 °C. Na seznamu zasažených oblastí jsou podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu regiony Bílinska, Děčínska, Chomutovska, Kadaňska, Litoměřicka, Litvínovska, Lounska, Žatecka, Podbořanska, Lovosicka, Mostecka, Roudnicka, Teplicka a Ústecka. V Libereckém kraji jde pak zejména o Českolipsko.

„Jedná se o vysokou zátěž na lidský organismus, hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech," radí meteorologové.

V platnosti je také výstraha před silnými bouřkami. Ty by sice podle aktualizací ve středu odpoledne mohly kraj zasáhnout méně, než se čekalo, přesto je na místě obezřetnost.

Silné bouřky se mohou vyskytnout od středeční 13. do čtvrteční 3. hodiny ranní. A poté opět ve čtvrtek po 17. hodině až do časného rána. A to kromě dalšího území republiky i v Ústeckém a Libereckém kraji.

Výstraha ČHMÚ platná ve středu 21. června 2023 ve 14 hodinZdroj: reprofoto/ČHMÚ

V tomto případě doporučují meteorologové dávat pozor na větve či rovnou stromy, které by mohly srazit nárazy větru. „Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a podobně. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty," informuje ČHMÚ na svém webu.

Řidiči by měli při svých cestách po zasažení bouřkou určitě zpomalit a dávat dobrý pozor na cestu.