Loni zastupitelé schválili odpuštění nájemného za 4. čtvrtletí, nyní mají v návrhu druhý pardon za 1. čtvrtletí 2021. I díky této pomoci se provozovateli daří udržet pohromadě tým, který je zárukou pro přípravu akcí po uvolnění protiepidemických opatření.

„Sto padesát tisíc není závratná suma, ale pro nás je dobrá každá koruna. Nevíme, co se bude na výstavišti dít během následujících měsíců. Možná, že tu v pavilonu H vznikne očkovací centrum, minulý týden vhodnost jeho využití posuzovali představitelé Ústeckého kraje. Výstavy se v Česku podle protiepidemického scénáře budou moci konat, až hodnocení nákazy klesne do 2. stupně,“ uvedla ředitelka výstaviště Michaele Mokrá.

Letos už odepsali tradiční výstavy Autosalon a Gastro Food Fest, ale stále doufají v pořádání Tržnice, která je v plánu na první dubnový týden. „Věřím, že uspořádáme i podzimní Zahradu Čech. Pravidelně komunikujeme s prodejci a vystavovateli, kteří vydrželi a přečkávají krizové období,“ dodala Mokrá. Pořadatel má s organizací v krizovém období zkušenosti, loni zvládl přísná opatření, která mu pro výstavu Zahrada Čech uložila krajská hygienička.

Litoměřické výstaviště je významná značka, která si už před lety upevnila pozici v rámci Ústeckého kraje zařazením do skupiny jeho Rodinného stříbra. „Získali jsme tak z rozpočtů kraje a z dalších zdrojů desítky milionů korun. Zavázali jsme město investovat vybrané nájemné zpět do areálu, což je znát. Počet návštěvníků v posledních letech neklesal, ale rostl. Význam Zahrady Čech pro místní rozpočty vyjádřil v roce 2019 Czech-Tourism na bezmála 750 milionů korun. Už před lety jsme začali uvažovat o tom, jak rozsáhlý areál výstaviště lépe využívat, a to nejen pro výstavy. Chceme, aby zde vzniklo zajímavé a nabídkou programu přitažlivé centrum zábavy a poznávání pro mladou generaci a rodiny s dětmi,“ vysvětluje ředitelka Mokrá.

Zaměření výstaviště na poznávání a vzdělávání návštěvníků v takzvané Geoscience aréně souvisí s geotermálním vrtem, který sousedí s areálem v jeho východní části a patří mezi české unikátní projekty. Může to být i start pro získání finančních prostředků z různých dotačních titulů včetně evropských fondů. „Snad to byla náhoda, ale jen pár měsíců před covidem jsme „oprášili“ staré dobré nápady a započali s projektem proměny výstaviště. Jsme si vědomi toho, že pokud našemu městu něco dlouhodobě chybí, pak je to právě zábavné a volnočasové místo. Výstaviště je dostatečně velké na to, aby se zde propojovaly výstavy, jejichž počet se nejspíš zredukuje, a atrakce pro děti a mládež i pro starší návštěvníky, kteří jsou stále duchem mladí,“ zdůraznil místostarosta města a jednatel společnosti Zahrada Čech Lukas Wünsch.

Nyní se podle něj tato vize ukazuje asi jako jediná možná budoucnost pro výstaviště, byť nevznikla jako záchranná, ale v době růstu jako rozvojová. „Aby tato vize, kterou nazývám „Zahrada Čech 2022+“, mohla být uskutečněna, je třeba zajistit financování z dotací, na kterém úspěšně pracujeme. Nejdříve však musíme přežít rok 2021. Jsem si jist, že bez nutné transformace to nepůjde,“ připomněl místostarosta.

Zahrada Čech má ve společnosti zvuk. Pořadatelský kolektiv dostával v minulých letech příležitost podílet se na přípravě expozic na jiných výstavách v rámci ČR a díky tomu byl vybrán za sektor výstavnictví pro realizaci české expozice na Mezinárodní floristické výstavě Floriade 2022 v holandském Almere. „Je to pro nás výzva pracovat s předními českými odborníky na výstavě, která je v Holandsku jednou za 10 let vždy v jiném městě. Letos je akce zaměřena na inovace v oblasti zahradnictví pro zelené město - souhru vodního a ekologického systému s lidskou činností,“ dodala Michaela Mokrá.