Ježci dělali radost dětem i dospělým. V Žalhosticích na Litoměřicku se konal v sobotu 11. února 2023 už pátý ročník výstavy afrických ježků bělobřichých.

Výstava ježků bělobřichých v Žalhosticích. | Foto: Deník/Karel Pech

Ježek bělobřichý je netradiční domácí mazlíček, který je šlechtěný pro domácí chov, a tak v zimě nespí. Návštěvníci mohli roztomilé tvorečky s bodlinami nejenom pozorovat, ale vzít si je i do dlaně. "Je to již pátý ročník mezinárodní výstavy s posouzením, kde se u ježků hodnotí několik kritérií včetně vzhledu a povahy zvířete. Je zde 18 vystavujících a 50 ježků, to je asi tak čtvrtina chovatelské základny v Čechách," říká pořadatel výstavy Jan Knot ze Žitenic.