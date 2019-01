Litoměřice - 13. Česká výstava drobného hospodářského zvířectva dnes 21.10. začíná.

Pokračuje rovněž meziokresní soutěží králíků, holubů a drůbeže, která podporuje zdravou rivalitu mezi chovateli.

„Návštěvníci a chovatelé se mohou těšit na pestrou paletu plemen holubů, králíků, drůbeže, vodní drůbeže, morčat, exotického ptactva a dalších drobných zvířat. Chceme ukázat především dětem a mládeži i ostatní zvířata, která dřív nechyběla na žádném selském dvoře, proto jeden takový vytvoříme v pavilonu G. Snažíme se výstavu obohatit, aby nebyla stroze odbornou a zaujala laickou veřejnost a přilákala celé rodiny. Proto jsme pozvali členy herpetologického kroužku DDM Rozmarýn z Litoměřic a oslovili jsme mateřské a základní školy k účasti na výtvarné soutěži nazvané Svět zvířat očima dětí. V rámci doprovodného programu se uskuteční ještě málo známé soutěže v králičím hopu a v kokrhání koohutů,” uvedla manažerka výstavy Lucie Makovičková.



Výstava bude otevřena dnes od 10 do 17 hod., v sobotu od 8 do 17 hod. a v neděli od 8 do 13 hod.