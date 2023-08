Obdivovatelé umění a milovníci příběhů by v těchto dnech neměli minout Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Ta v prostoru parkánu připravila pozoruhodnou instalaci bronzových soch. Lidí, zvířat, vlastně samotných živlů. K návštěvníkům mlčky promlouvají.

Výstava Michal Gabriel – Mise Mauglí na parkánu galerie v Litoměřicích | Foto: Deník/Karel Pech

Letní výstava litoměřické galerie se jmenuje Michal Gabriel – Mise Mauglí. Na parkánu je přístupná zdarma, lidé si ji mohou prohlížet až do 24. září. A to denně mezi 10. a 18. hodinou.

Instalace bronzových soch představuje postavy hráčů či lovců-průvodců, kterým dělají společnost představitelé zvířecí říše. „Kočkovité šelmy, žraloci a ptáci současně zastupují živel země, vody a vzduchu. Skupinu doplňují Žena se psem, která průhledem mezi zelení komunikuje s Mauglím, chlapcem džungle,“ popisuje Barbora Klipcová z galerie výtvarného umění.

„Jednotlivé figury autor Michal Gabriel různě variuje, v průběhu času se k nim vrací a posouvá jejich výpověď. Své sochařské projekty často promýšlí ve skupinách a jinak tomu není ani v tomto případě. Členitý prostor parkánu jej přivádí k novému pojetí situace a převyprávění příběhů – sochy jsou stavěny do nových seskupení a komunikačních vzorců. Podstata ovšem zůstává stejná, všechny prezentované skulptury se stávají našimi průvodci do nedostupných míst podvědomí, snů nebo archetypů a mohou nám tak zpřístupnit skrytá zákoutí lidského bytí. K výpravám do tajemna ostatně odkazuje i název výstavy Mise Mauglí,“ pokračuje Klipcová.

Michal Gabriel, člen legendární skupiny Tvrdohlaví, vystudoval v letech 1980–1987 sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Na výtvarnou scénu vstoupil v přelomových 80. letech 20. století a od počátku zaujal svým osobitým projevem. České umění se v tu dobu obracelo k primitivním a archaickým formám a do centra pozornosti nastupující generace se dostalo neakademické ztvárnění figury. Fantazijně pojaté antropomorfní a zoomorfní náměty jsou významným a trvalým prvkem Gabrielovy tvorby dodnes – skrze lidské i zvířecí figury specifickým sochařským jazykem vypráví příběhy ovlivněné mýty a archetypy. Jako jeden z mála našich soudobých sochařů tvoří exteriérové sochy a instalace, jeho figury i zástupce fauny můžeme potkat na mnoha místech nejen Čech, ale i Evropy, ať už se jedná o náměstí či ulice nebo o přírodní scenerie – část litoměřické instalace byla v loňském roce vystavena v rámci České sezóny v Drážďanech.

Zdroj: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích