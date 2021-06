Neuvěřitelné. To snad ne. Strašné… Velkou vlnu nevole vyvolala mezi lidmi v Chlumci a Stradově na Ústecku nově navržená trasa vysokorychlostní trati (VRT), která má v budoucnu spojit Prahu, Ústí a Drážďany. Podle nových plánů se má totiž Krušnohorský tunel „zakousnout“ do krajiny jen několik set metrů od tamních domů, vlaky prý budou projíždět na dohled od nich. Lidem také vadí obří stavba, proti záměru protestují. Změněné trase dalo zelenou ministerstvo dopravy, je podle něj nejvhodnější. Posuzovat a schvalovat ji ale ještě musí kraj. Vedení Ústeckého kraje zřídilo pracovní skupinu, která trasování vysokorychlostní železnice v regionu řeší.

„Strašné. Pár metrů od nás by měla být mnoho let obrovská stavba, pak tu budou jezdit stovky vlaků? Neuvěřitelné,“ je rozčilený Břetislav Pytloun.

„Jsme tu kvůli klidu, je to tady pohodová lokalita a teď tohle? Tahle nová trasa, která vede přímo mezi Chlumcem a Stradovem, je hloupost,“ říká ve svém domě ve Stradově. Vidí z něj na místa, kde by v budoucnu mohly jezdit vlaky a vjíždět do tunelu. „Snad to nedopadne,“ doufá.

U řady obyvatel Chlumce a Stradova vyvolal záměr zděšení. Bojí se, že z klidného místa pro život bude velmi rušná lokalita. Proti plánu, aby mezi obcemi vedla trať a začínal tam tunel, vznikla petice. Za 14 dní ji podepsalo 1 400 lidí. „Podle nás to rozhodně není nejvhodnější lokalita, naopak je naprosto nevhodná. Z jedné strany jsou desítky rodinných domů ve Stradově, z druhé sídliště v Chlumci. A mezi tím by měl být tunel, jezdit vlaky? Na dohled od těch domů, maximálně stovky metrů od nich? To je nesmysl, zcestná myšlenka,“ myslí si také starosta Chlumce Roman Zettlitzer.

Zastupitelstvo městečka přijalo nesouhlasné usnesení. Proti projektu VRT v Chlumci nejsou, chtějí ale, aby trasa vedla jinudy. „U silnice I/13 se má začít razit tunel, směrem k městu, to je kousek. Deset let, možná víc, tu bude staveniště, bude se razit, stavět, odvážet, neskutečná zátěž. V dalších letech tu pak bude pořád rušno, 200 vlaků denně, kousek od domů. Tady se zapomnělo na lidi. Budeme bojovat, co to půjde,“ zdůrazňuje Zettlitzer.

Návrh, kde by v budoucnu měl mezi Chlumcem a Stradovem vést tunel vysokorychlostní železnice.Zdroj: Správa železnic

Původně navrhovaná trasa se změnila poté, co byla do projektu zařazena zastávka přímo v Ústí nad Labem. Ministerstvo dopravy schválilo studii proveditelnosti, následovat má územní řízení, investiční a projektové přípravy. Podle Správy železnic (SŽ) se původní trasa ukázala jako nevhodná. „V původní trase byl zjištěn neřešitelný střet s územím. Navíc nepřinášela ani požadované benefity v podobě krátkých dojezdových časů a napojení regionů,“ zdůvodňuje změny mluvčí SŽ Nela Friebová.

Státní organizace zamýšlenou trasu považuje za nejvýhodnější, s lidmi z lokality prý komunikuje. „Viditelným elementem bude ve výsledku portál Krušnohorského tunelu navrhovaný jižně od Chlumce. Půjde o technicky a technologicky unikátní stavbu, která nepředstavuje potenciální hrozbu úpadku pro město a jeho okolí,“ tvrdí Friebová. Zpracovávat se také má studie, která posoudí vliv na okolí. Zabývat se má jak samotnou stavbou, tak následným provozem. „Veškeré dopady na životní prostředí včetně hluku a vibrací musí splňovat zákonné limity, přičemž negativní vlivy musí být minimalizovány,“ ujišťuje Friebová.

Posuzovat a rozhodovat o nové trase bude nyní kraj. SŽ chce požádat o změny v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje, které jsou nutné pro další kroky k přiblížení výstavby, až poté, co v kraji dojde k dohodě v pracovní skupině. Ta byla vytvořena právě proto, aby vyřešila trasování a pokusila se dojít k dohodě. Jsou v ní zástupci kraje, ministerstva, měst a obcí a SŽ.

Sešla se zatím třikrát, naposledy v červnu. Na základě protestů byl dodatečně do skupiny, kterou zřídil hejtman Jan Schiller, přidán jeden zástupce za Chlumec, Chabařovice a Přestanov. „Ústecký kraj žádné oficiální stanovisko zatím nepřijal a v tuto chvíli žádnou trasu nepreferuje. Cílem pracovní skupiny je nalézt společné kompromisní řešení, které samozřejmě neuspokojí všechny zainteresované strany, ale bude nejvíce přijatelné pro všechny,“ uvádí mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

„Platí, že vedení kraje preferuje zastávku přímo v centru Ústí, napojení Litoměřic, Lovosic a Roudnice a vybudování odbočky na Most. Protesty lidí vnímáme, ale dají se očekávat při jakémkoli zvoleném řešení. Proto bude kraj trvat na tom, aby Správa železnic vše pečlivě s městy, obcemi a občany diskutovala,“ uzavírá Volf. Stavba Krušnohorského tunelu má odstartovat v roce 2028, trvat má 10 let.