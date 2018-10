Výročí vzniku republiky uzavře 28. října velké obchody. V nich si nenakoupíte

Zdravotnictví - Zdravotnictví Pediatr 29 830 Kč

Lékaři v pediatrii lékař / lékařka na dětském oddělení. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 29830 kč, mzda max. 55040 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s. přijme do pracovního poměru lékaře / lékařku na dětské oddělení., Požadujeme:, Způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004 Sb. o lékařských zdravotnických povoláních a členství v ČLK. , Písemné žádosti zasílejte na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s., sekretariát představenstva, paní Petra Lisá, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. Bližší informace: MUDr. Jiří Štverák, MBA, telef. 416723702, e-mail: jstverak@nemocnice-lt.cz, primář MUDr. Lukáš Fuhrmann, telef. 416723762, e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem (jstverak@nemocnice-lt.cz, l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz) nebo telefonicky (pondělí až pátek 7.00 až 15.00 hod.).. Pracoviště: Nemocnice litoměřice, a.s., Žitenická, č.p. 2084, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Dagmar Malejovská, +420 416 723 383.