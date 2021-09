„Současný režim zásobování je nastaven na dodávkách vody z přivaděče od Teplic, ten nahrazuje vodu z Litoměřic. Tuto vodu dopravujeme do Prackovic a na druhé straně od Radejčína až do Ústí nad Labem, včetně obcí po trase,“ vysvětlila Kardianová.

Dodávky vody ke koncovým odběratelům nejsou ani nebudou během prací nijak omezeny. Za provozovatele a dodavatele pitné vody Severočeské vodovody a kanalizace to potvrdila mluvčí Iveta Kardianová.

Jak přiblížil stavbyvedoucí Oldřich Jeník ze společnosti Lama Group, jedná se o specifickou a nelehkou práci. „Asi osmičlenná skupina pracovníků, která výměnu potrubí provádí, se musí po konstrukci mostu pohybovat pouze s jištěním, aby nedošlo k nějakému úrazu,“ poznamenal Jeník s tím, že práce budou podle smlouvy hotové nejpozději do konce listopadu.

Samotný vodárenský most měří na délku asi dvě stě metrů a je součástí páteřního přivaděče pitné vody od Velkých Žernosek až do Ústí nad Labem a okolních obcí a zásobuje přibližně sto tisíc lidí. Takzvaný Prackovický akvadukt je v rámci České republiky ojedinělou stavbou.

