Zatímco největší poptávka byla po těch do třech a půl kila, v kádích se mrskaly i pětikilové kusy. „Bývávaly tady fronty výrazně větší, někdy i v několika řadách, ale teď, když se všechno zdražilo, tak je zájem asi menší,“ svěřila se žena čekající ve frontě. „My si občas koupíme pstruha v rybárně, kapry nechceme. Teď jsme se jen přišli podívat na výlov,“ uvedla zase paní Marie, která s vnukem sledovala dění na hladině.

„Nedám si kapra ani na Vánoce, my máme rádi klobásu,“ přiznal Roman Kosina, který noc před výlovem hlídal rybník před pytláky. Právě on se svěřil, že se každoročně potýká s krádežemi ryb. „Já už dvacet let dělám na výlovech, dneska tady hlídám. Krade se každoročně a letošek není výjimkou. Myslel jsem si, že toho bude kvůli drahotě víc, ale není to tak. Staří pytláci už na tom nejsou zdravotně nejlépe a chybí dorost. Mladým už se nechce hrabat v bahně,“ popisoval Milan Kosina v nadsázce situaci zlodějů. Nicméně vzpomínal na loňský případ, kdy se pytláci chystali na vlastní výlov. Vyhlídli si místo, kde bylo málo vody a nachystali si vše potřebné včetně kádí. „Jiní zase nahazují velké trojháčky, které nezaseknou rybu ‚lovecky‘ do úst, ale natvrdo do břicha. Jsou to háky jako na žraloka, už jich mám doma celou sbírku,“ řekl Kosina.

Přestože přihlížející rádi koukali do kádí na co největší kusy, poptávka byla spíše po těch menších. „Máme až moc velké ryby, tak kolem čtyř kil, evidentně se dobře krmilo,“ řekl Jiří Klíma z Rybářství Doksy. Jeho slova potvrdil i jednatel společnosti Libor Pitro. „Ryby máme krásné, protože je poctivě krmíme obilím,“ upřesnil Pitro.

V roce 2021 bylo v Česku vyprodukováno 21 tisíc tun živé hmotnosti ryb, přičemž výlov z rybníků se na výsledku podepsal 19,7 tisíci tunami. „Letošní výlov na Chmelaři odhaduji tak na 50 tun, přičemž 90 % z toho jsou kapři. Štiky budou zítra, teď je zkalená voda, tak se stáhly k břehům do rákosí,“ dodal Pitro.

K velikosti ryb přispěla nejen kvalitní násada a poctivé dokrmování, ale i splachy z polí. Poslední z faktorů přispívá k množství vodního květu z řas a sinic, se kterými se Chmelař každoročně potýká. Vyšší podíl vodního květu, který zhoršuje kvalitu vody pro rekreační využití, naopak vyhovuje kaprům.

Kapr je „prase“ českých rybníků, kterému rybáři běžně podstrojují kejdou či hnojem. Pokud se jí vylije do 5 tun na hektar vodní plochy, na stejném hektaru přibude zhruba 270 kg ryb. Přihnojování rybníků je běžná praxe, ale Chmelaře se netýká, protože se kromě chovné vody jedná i o vodu rekreační. Nicméně v knize České rybníky a rybářství ve 20. století je Chmelař zmiňován jako rybník zatěžovaný odpadními vodami.