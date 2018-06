Vyhláška má dostat hazard z okolí litoměřických škol

Litoměřice - Automaty nemají být kromě centra města ani v okolí školských zařízení.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Jenom částečně vyslechli zastupitelé Litoměřic petičníky, kteří chtěli plošný zákaz dalších heren ve městě. K dřívějšímu omezení „beden“ na území městské památkové rezervace pouze připojili další hranici: podle obecně závazné vyhlášky schválené zastupiteli koncem minulého týdne nyní nebude možné provozovat nově vzniklé herny do 100 metrů od školských zařízení.

Omezení se týká nejen okolí základních a středních škol, ale například i centrální školní jídelny, DDM Rozmarýn, ZUŠ nebo internátů.

Absolutní zákaz hazardu, jako mají Lovosice, prosazovala především Strana zelených. Koalice se k jejich setrvalému tlaku na stopku „beden“ stavěla zdrženlivě. Hazard městu přináší slušné peníze, které by podle koalice v rozpočtu chyběly především na sport. Od prohibice moc nečekají. „Kdo chce hrát, bude hrát i nadále. V jiných městech, soukromých klubech nebo na internetu,“ uvedl dříve radní Václav Červín (Sport a Zdraví Litoměřice).

Podle stanoviska městského úřadu však nebyl zákaz vzniku nových heren možný i s ohledem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



„Ani nová vyhláška není pro město zcela bez rizika,“ upozornila Michaela Bubeníčková z městského úřadu. Podle jeho právničky Martiny Skokové potřebuje ÚOHS znát odůvodnění takového kroku, ale zároveň neumožňuje konzultovat znění vyhlášky před jejím přijetím.

„Obávám se, že ve věcných důvodech budeme pro zdůvodnění zákazu těžko něco hledat. Například neevidujeme žádné incidenty v okolí heren,“ dodala Skoková. Petičníci se podle ní ve skutečnosti vyslovovali spíš k důsledkům protikuřáckého zákona.

Lidem na Masarykově ulici, kde je několik heren a měla tam vzniknout další, totiž vadili hlavně jejich návštěvníci kouřící venku.

Petr Panaš ze Strany zelených se ale postihu ÚOHS neobává. „Přijetí této vyhlášky je obhajitelné, změna je ve veřejném zájmu,“ myslí si. Zároveň podal protinávrh na posunutí navrhované hranice 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vchodu školského zařízení na 200 metrů.

„Splnilo by to svůj účel lépe než jenom sto metrů,“ apeloval na kolegy zastupitel. Ti to ale zavrhli a pro původní návrh jich hlasovalo 19 z 22 přítomných.

Zatímco vyhlášku o regulaci hazardu zastupitelé schválili, další návrh Petra Panaše na regulaci pyrotechniky, vyjma silvestra a několika akcí, neprošel. „Obdobnou vyhlášku už přijala například Praha, Cheb, Mikulov, Prostějov, Neratovice, Přerov nebo Planá nad Lužnicí,“ vyjmenoval Panaš. To ale pro jeho kolegy nebyl dost silný argument.

Zastupitelé diskutovali i o tom, zda ve městě není „převyhláškováno“. „Máme 28 vyhlášek,“ upozornil starosta Ladislav Chlupáč s tím, že možná pouze některé mají skutečně smysl a je třeba je zrevidovat.

Ve známost vstoupila hlavně poslední schválená, takzvaná vodítková vyhláška. Ta určuje maximální délku vodítka, na němž můžou lidé vodit psa, na metr a půl. Lidé proti ní protestují peticí.

Počty automatůKe konci roku 2017 se v litoměřických hernách nacházelo celkem 366 zařízení. V sousedních Lovosicích automaty v hernách a restauracích zakázali na celém území města. Z původních 171 automatů jich koncem roku zbylo pouhých devět, které také musí zmizet.