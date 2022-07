Ve všední dny je kolem komplexu, který kromě diskotéky zahrnuje i restauraci se zahrádkou, relativní klid. V pátek je zde ale živěji. Po deváté hodině začíná platit zákaz venkovní konzumace alkoholu do vzdálenosti 150 metrů od komplexu restaurace a diskotéky. Večer je dusný a chlazené pivo je rozhodně příjemnější na čerstvém vzduchu. „Pivko si klidně odneste na zahrádku, ta má ze zákazu výjimku,“ reaguje servírka na otázku, zda konzumace po deváté večer není venku z hlediska zákazu problém.

Zatímco na zahrádce se objednává jedno pivo za druhým, z druhé strany budovy už se pomalu schází tancechtivá mládež. Kolem desáté večer před diskotékou svítí do tmy pár cigaret, zatímco otevřenými dveřmi je tlumeně slyšet hudba.

V minulosti tady nejednou zasahovali příslušníci městské policie. „Jsem hrozně ráda, že se ten hluk kolem diskotéky začal po šesti letech řešit. Lituji ulici Mládežnickou, tam se nevyspí vůbec. Všechen kravál se odráží k nim,“ říká Aneta T. Celé příjmení prozradit nechce. Přestože opatření vítá, zůstává mírně skeptická. „Já bydlím hned vedle u restaurace a osobně si myslím, že se problém vrátí a znova ho budeme muset řešit,“ myslí si.

S přibývající tmou se ve vnitřních prostorách rozjíždí diskotéka. Ven je hudba slyšet jen nepatrně. „Mezi desátou a půlnocí to teprve začíná,“ připomíná velitel městské policie Ivan Králik.

Ven ano, zpátky ne

Anna Beranová a Natálie Michálková si před vchodem užívají teplo přicházející noci, kterou mají v plánu protancovat. „Kravál tady byl, to je fakt, ale nešlo jen o alkohol. Normálně se chodilo ven, takže se dalo jít do restaurace a člověk mohl vrátit zpět. Teď se ale změnila pravidla, a kdo jde ven, tomu přestřihnou náramek dokládající zaplacené vstupné. S přestřiženým náramkem se zpět nedostaneme a kdo by si chtěl vstup platit znova?“ pokládá řečnickou otázku Anna.

„Často tady stála zaparkovaná auta, která měla někoho odvézt z diskotéky, a jak se čekalo, tak se pouštěla muzika,“ doplňuje jeden z důvodů rušení nočního klidu Natálie.

Zdá se, že nová vyhláška svůj účel prozatím plní. „Za posledních 14 dnů důvod zásahu nebyl, dozíráme na odchod z diskotéky, který probíhá nad ránem. To je nejproblematičtější chvíle, protože v tu chvíli se tvoří hloučky a může dojít k rušení nočního klidu, na který si tady místní občané stěžovali. Ale není to v poslední době nic dramatického,“ shrnuje aktuální situaci šéf litoměřických strážníků. Zároveň potvrzuje, že stříhání pásek označujících placeného návštěvníka funguje.

„Teď je tady sice klid, ale zatím je brzo na nějaké soudy. Uvidíme, jak bude zákaz fungovat,“ uzavírá Aneta T.