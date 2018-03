Výběr peněz na vsi či v menších městech? Problém. Chybí bankomaty

Litoměřicko - Lidi zachraňuje pošta či cashback v obchodech.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Zbranek Petr

Vybrat si peníze? V Litoměřicích žádný problém. V menších městech a větších obcích okresu ale bankomaty samozřejmostí nejsou. Tento týden otevřela e-mail s odmítnutím jeho instalace starostka Bohušovic nad Ohří Kamila Čvančarová.

„Je to škoda. Lidé se po něm ptají,“ mrzí ji. Banka podle ní stanovisko zdůvodnila tím, že k bankomatu v sousedním Terezíně není daleko a navíc řada lidí z Bohušovic dojíždí za prací do větších měst a mohou si vybrat tam. Obec by mohla bankomat pořídit na vlastní náklady.

Poplatek ale hodnotí Čvančarová jako neúnosně vysoký. Místní včetně těch méně mobilních naštěstí nejsou odkázáni jen na dojížďku za bankomatem. Klienti Poštovní spořitelny nebo ČSOB si můžou vybrat na místní poště.

To v Budyni nad Ohří, kde žije méně obyvatel než v Bohušovicích, bankomat mají. ČSOB ho na poště zřídila potom, co zde svou pobočku před lety zrušila Česká spořitelna. „Během roku se v Budyni otočí 20-25 tisíc turistů, a to je pro banku asi dostatečně motivující,“ uvažuje starosta Petr Medáček.

Navštívit populární budyňský vodní hrad jezdí turisté většinou o víkendu a jejich výběrům z místního bankomatu nahrává i fakt, že až do letoška nešlo v hradu platit vstupné bezhotovostně. „V průběhu letošní sezony chceme ovšem umožnit i bezhotovostní platební styk na hradě,“ dodává Medáček.

VYBERETE V PAMÁTNÍKU

Přestože svůj bankomat má už delší dobu Terezín, nedávno přibyl druhý, a to přímo do Malé pevnosti zdejšího památníku. Tomu ho nabídla společnost Euronet Services loni na jaře. A moc to nestálo.

„Pomineme-li náklady spojené s instalací, umístění bankomatu nestojí památník žádné finanční prostředky, naopak. Společnost nám platí měsíční nájemné,“ uvádí mluvčí památníku Tomáš Rieger.

Přes nabídku vyhlášených lázeňských služeb bankomat nemají ve Mšeném-lázních. „Dříve byl bankomat ATM v lázních, ale nebyl příliš vytížený. Proto ho zrušili. O instalování bankomatu se potom zajímala jiná banka. Nakonec asi usoudila, že by to pro ni nebylo efektivní,“ popisuje starosta Josef Bíža.

Lidé v obci však nejsou vydaní zcela napospas tomu, že by zůstali bez hotovosti. Kromě Poštovní spořitelny na zdejší poště mají možnost si vybrat takzvaný cashback u zdejších obchodníků s potravinami. Při placení kartou jim prodavač vyplatí z jejich účtu požadovanou hotovost.

I když nejde o pamětihodnost, velká psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích by také mohla být důvodem k tomu, aby zde bankomat byl. Ale není. „Obci by slušel,“ míní starosta Zdeněk Antoš s tím, že však o něj zatím místní velký zájem neprojevili. Lidé tak stále využívají služeb Poštovní spořitelny.

Počty bankomatů v okresních městech:Ústí n. L. 61

Most 42

Teplice 41

Chomutov 32

Děčín 31

Litoměřice 20

Louny 16