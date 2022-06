Jak potvrdila ředitelka litoměřické umělecké školy Dominika Valešková, současné prostory jim nevyhovují. „Řadu akcí konáme mimo stávající školní budovy v rámci pronájmů a na odloučených pracovištích,“ uvedla.

Kromě vyřešení problému s kapacitou by vznik Kulturně kreativního centra pomohl k dalšímu rozvoji ZUŠ. „Umožnil by konat řadu akcí pod 'jednou střechou' a rozvíjet spolupráci s partnery. Vzhledem k umístění budovy může dojít k oživení centra města,“ vysvětlila ředitelka. Kvůli omezenému prostoru stávajících sídel ZUŠ nemůže vyjít vstříc všem zájemcům o studium především v hudebních oborech, jako je hra na klavír. Po přestěhování do bývalé budovy VUSS by škola mohla přijímat žáků více.

Projekt předělaní bývalého objektu VUSS pro potřeby ZUŠ byl dokončený už v roce 2018. Díky možnosti avizované dotace od ministerstva kultury by v budově zároveň vzniklo zázemí i pro další kulturní aktéry. „Původní projektovou dokumentaci, která byla určená výhradně pro potřeby ZUŠ, ještě doplňujeme o prostory, které poslouží i dalším kulturním subjektům. Ať už se jedná o orchestry, kapely a další zástupce kulturního odvětví, měly by v budově zázemí pro worshopy, festivaly, výstavy a další společné akce,“ řekla vedoucí litoměřického odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová.

Náklady na realizaci litoměřického projektu jsou odhadovány na zhruba 100 milionů korun. Před pěti lety se náklady odhadovaly na polovinu.

V nové budově by mohla být k dispozici řada sálů: koncertní, multifunkční, divadelní a taneční, dále orchestrální zkušebny, sborová zkušebna a dostatek učeben nejen pro ZUŠ, která má aktuálně 989 žáků a pro své akce si musí pronajímat prostory, ale i pro ostatní subjekty působící ve městě. Novinkou má být i pořízení nadměrné LED obrazovky, jejíž velikost lze modifikovat až do rozměru 20 krát 6 metrů. Uplatní se jak pro potřeby ZUŠ, tak i Městských kulturních zařízení (MKZ), která jsou partnerem projektu. „Zatímco ZUŠ využije obrazovku hlavně na podporu moderního vzdělávání, my ji využijeme především na výstavišti k organizaci on-line konferencí a akcí obdobného typu,“ uvedla pro web města ředitelka MKZ Michaela Mokrá.

Teď se tedy čeká na to, až ministerstvo kultury vypíše výzvu. „My jsme v podstatě připraveni. Momentálně pracujeme na studii proveditelnosti a na dopracování změn do původní projektové dokumentace, abychom žádost mohli podat,“ uvedla Andrea Křížová.

Jestli vznik Kulturně kreativního centra v Litoměřicích stát podpoří, rozhodne v prvním kole Regionální stálá konference Ústeckého kraje. Poté bude následovat druhé kolo, ve kterém bude rozhodovat ministerstvo kultury. Výsledek by měl být znám na konci letošního roku.

Na jásot je ale brzy. Armáda na město Litoměřice bezúplatně převedla objekt VUSS už v roce 2014. Už tehdy, tedy před osmi lety, místostarosta Karel Krejza (ODS) na webu města sliboval: „Je pravděpodobné, že již v září roku 2015 by škola mohla po nezbytných stavebních úpravách zahájit výuku v objektu, který jí v mnoha ohledech nabídne větší komfort.“ Píše se rok 2022 a ještě zdaleka není nic jistého.

Adéla Valušková