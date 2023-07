FOTO, VIDEO/ Na modely mašinek si lidé u litoměřické Kávy s párou už zvykli. Děti si je před oblíbenou kavárnou rádi pouštějí za žetonek na modelu železnice. Nyní nabízí unikátní prostor fanouškům do mašinek ještě něco navíc uvnitř kavárny.

Káva s párou hostí výstavu pro příznivce historie železnice a modelářství | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Firma OK Vláčky s litoměřickým technickým klubem zvou na výstavu modulového kolejiště. V akci tu uvidíte legendární lokomotivy jako Albatros, Všudybylka, Bardotka, Brejlovec i Sergej. A to na modelu trati z druhé poloviny minulého století, která vede z nádraží Lovosice do Děčína.

Více ve videu.