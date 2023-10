Vysokorychlostní železniční trať mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany, přesněji její plánovaná trasa, bude předmětem informační zastávky v Mnetěši. Se svým speciálním automobilem, takzvaným VRTmobilem, tam přijedou zástupci Správy železnic.

Obyvatelé Mnetěše budou diskutovat u takzvaného VRTmobilu Správy železnic. | Foto: se svolením Správy železnic

Setkání proběhne v Mnetěši v pondělí 6. listopadu. VRTmobil bude stát před místním obecním úřadem od 15.30 do 17.30 hodin. Občané se budou moci zeptat na všechny podrobnosti k plánovanému vybudování železničního koridoru vysokorychlostní trati. Odpovídat budou zástupci Správy železnic.

Právě Roudnicka se plán na moderní trať z Prahy do Drážďan přímo dotýká.

Mapa ukazuje plánované trasy vysokorychlostní tratě z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan a také odbočnou větev do Loun a Mostu.Zdroj: Správa železnic

Vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a Drážďan propojí Českou republiku se zeměmi západní Evropy. „Výrazně tím zrychlí nejen cestování do Německa, ale rovněž zlepší dopravní dostupnost do severních Čech. Rychlejší spojení do dalších částí regionu zajistí odbočná větev do Loun a Mostu, která je připravovaná v další fázi výstavby sítě VRT,“ uvádí Správa železnic na svém webu, kde nabízí k projektu řadu podrobností.

Správce železniční sítě předpokládá, že pro cestující se díky novému koridoru zkrátí doba jízdy z českého hlavího města do Drážďan na necelou hodinu. Z Prahy do Ústí nad Labem to má být pouze půlhodina. „Což obyvatelům otevře dveře k novým pracovním i studijním příležitostem,“ dodává Správa železnic. Vlaky mají úsekem mezi Prahou a sjezdem na Litoměřice jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině.

Chystá se výlov rybníku Chmelař v Úštěku. Ryby si opět můžete hned koupit

Klíčové terminály vysokorychlostní trati mají vzniknout v Roudnici nad Labem a v Ústí nad Labem. Tam budou lidé přestupovat mezi dálkovými a regionálními vlaky a dalšími dopravními prostředky. V Ústí by to mělo být v místě současného západního nádraží.

Výstavba prvního úseku VRT Podřipsko s délkou bezmála 60 kilometrů má být zahájena v roce 2027.