Podle předběžných odhadů by mohlo jít až o dva tisíce lidí. Nové obyvatele by podle starosty Roudnice nad Labem Františka Padělka mělo přilákat rychlé vlakové spojení podřipské metropole s Prahou a zájem developerů o bytovou výstavbu.

„Pro naše město je velmi důležité, že u něj má do roku 2030 stát terminál vysokorychlostní trati. Až se zrealizuje, v Roudnici se změní poměry. Terminál počítá až s třemi tisíci parkovacích míst. Ačkoli tu přímo rychlovlaky stavět nemají, na trať mají být právě se zastávkou na novém terminálu převedeny dnešní mezinárodní expresy, které v současné době Roudnicí po stávajícím koridoru jen projíždějí. Cesta do z Roudnice na hlavní nádraží do Prahy má podle projektantů trvat jen 19 minut,“ uvedl Padělek s tím, že z toho důvodu bude mít řada lidí zájem bydlet v klidné, ale občansky vybavené Roudnici a pracovat v Praze.

FOTO: Probíhá Tržnice Zahrady Čech. Podívejte se, jaký sortiment nabízí

„Už nyní se nám ozývají developeři, kteří by tu chtěli stavět,“ doplnil starosta. Samotné město ale příliš volných stavebních pozemků nevlastní. Ty jsou z velké části ve vlastnictví soukromníků. Územní plán ale na těchto místech s případnou bytovou výstavbou počítá. Jde například o lokality v okolí sídliště.

„Samozřejmě nás budoucí možný rozvoj města těší, na druhou stranu musíme být opatrní. Protože jedna věc je postavit bytové domy, druhá věc co dál. Bude totiž nutné udržet standard občanské vybavenosti,“ upozornil Padělek.

Město proto v současné době zpracovává zásady komunikace s developery, tak aby bylo možné na základě oboustranných smluv, přimět investory podílet se kromě samotné výstavby také na budování nutné infrastruktury či služeb.

Město řeší čistírnu odpadních vod

„Už nyní například řešíme čističku odpadních vod, která začíná být na hraně kapacity. Na jejím navýšení se bude kromě provozovatele muset podílet i město. V tomto případě by bylo na místě, aby část přidal i developer. Není to jednoduchá věc, protože nemá oporu v zákoně. Je to proto otázka dohody. Ale máme už dobré příklady, například Jihlavu,“ zmínil Padělek krajské město Vysočiny, které patří mezi první města Česku, jež stanovila pravidla pro rozdělování finanční zátěže z obce na soukromé developery, a vytyčilo tak transparentní pravidla pro udržitelný stavební rozvoj. Dalším příkladem je Brandýs nad Labem Stará Boleslav, se kterým spolupracujeme na tvorbě těchto zásad.

Mluvčí města Jan Vancl doplnil, že společně s novou výstavbou nejde pouze o řešení základní a energetické infrastruktury, ale o občanskou vybavenost jako celek. „Musí být dostupná také místa ve školách, školkách či kapacity kulturních a sportovních zařízení,“ poznamenal Vancl s tím, že podle prozatímních odhadů se do třináctitisícové Roudnice může nastěhovat až dva tisíce obyvatel.

Ve skautské základně na Mentaurově najdou zázemí uprchlíci z Ukrajiny

„Toto číslo není fixní. Je odhadnuto podle dosavadních záměrů developerů. Ty následné požadavky na investory budou samozřejmě nastaveny podle toho, pro kolik lidí by nakonec bytové jednotky vytvářeli,“ doplnil.

Ačkoli jsou plány developerů na novou bytovou výstavbu ve městě pod Řípem pouze záměrem, už nyní Roudnice připravuje rozšiřování kapacity školských zařízení.

Týká se to 3. základní školy, kde má být ještě letos zahájena přístavba budovy. Po dokončení tu bude k dispozici o šest tříd více. Náklady jsou v letošním rozpočtu města stanoveny na 54 milionů korun, přičemž 27 milionů půjde z městské kasy, zbytek pak pokryjí získané dotace. Samotná stavba by měla dva roky. Zároveň se v městské části Podlusky dokončuje rozšiřování mateřské školy, které má být hotové ještě letos.