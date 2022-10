„Nějaká odstavená auta jsem vídával u Penny. Teď dopoledne to vypadá, že zaparkujete, ale když se lidé začnou vracet z práce, je to strašné. Kdo pozdě přijede, ten nezaparkuje. Občas tu stojí auta i ve dvou řadách a někdy blokují popelnice, takže popeláři k nim nemohou,“ komentuje situaci Luboš H. bydlící v paneláku litoměřické části Předměstí. O kus dál mu auta zaparkovaná těsně před popelnicemi dávají za pravdu. „Vidím to z okna každý večer. Ti, co přijedou později, tady krouží dokola a hledají volné místo. Často marně,“ dodal Luboš.

Aktuálně na parkovišti před Penny žádné auto bez poznávací značky nestojí. Radnicím zásadním způsobem usnadnila situaci novela zákona, která umožňuje vlastníkovi komunikace navrhnout odtah a likvidaci vozu.

„Magistrát vyzve posledního vlastníka autovraku zapsaného v registru vozidel k odstranění autovraku, aby do určeného termínu zajistil likvidaci v případě, že vozidlo nebude odstraněno do 1 měsíce od obdržení výzvy. Následně Městský úřad Litoměřice vozidlo zlikviduje na své náklady, které budou následně vymáhány po posledním vlastníkovi uvedeném v registru vozidel," varuje na svých stránkách litoměřický magistrát.

Sankce? Až milion korun

Zdroj: DeníkOdstavené auto, ke kterému se majitel nehlásí, se často pozná podle odstraněné poznávací značky a zchátralého stavu. Následně se stává cílem vandalů. Občas mají rozbitá okénka a vykradený vnitřek.

Každý majitel, jehož vozidlo doslouží, má za povinnost odevzdat ho oprávněné osobě k ekologické likvidaci. „Policie ČR, jakmile obdrží oznámení o takovém vozidle, vyjíždí na místo a provozovatel či vlastník odstaveného auta se tím může dostat do pro něho nepříjemné situace,“ připomněla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

V Litoměřicích má tuto agendu na starosti odbor životního prostředí, který v případě, že se nepodaří zjistit majitele auta, nechá vůz ekologicky zlikvidovat. „Samotné sundání SPZ nestačí, majitel se dá zjistit i podle čísla karoserie či motoru. Ovšem často jde o vozy několikrát přeprodané, někdy už původní majitel zemřel, takže není k dispozici,“ uvedl další souvislosti příslušník městské policie v Litoměřicích Dušan Hrubiško.

Pokud majitel ponechá automobil svému osudu a korozi, dopouští se tím přestupku, který může být pokutován. V případě fyzické osoby je horní hranice pokuty 100 tisíc korun, v případě právnické osoby může pachatel přestupku přijít až o milion. „Důrazně proto doporučujeme nevydávat vozidlo z ruky novému majiteli před provedením přepisu na nového vlastníka, který ponese veškerou odpovědnost,“ varovala Miroslava Jirků případné majitele, kteří uvažují o tom, že by své auto někde „zapomenuli“.