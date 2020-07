Volvo se nakonec podle všeho nechtělo do stavby pouštět místním navzdory a teď pozemek nabízí k prodeji. Zanedlouho se však kopne do země podobně velkého rozsahu o kus dál. Soukromý investor tu chce už příští rok otevřít obří střelnici. Ta ale lidi v obytné zóně pravděpodobně vůbec rušit nebude.

Česká pobočka Volvo Truck od centra pro náklaďáky v Lovosicích vycouvala i přesto, že získala všechna potřebná povolení. S velkou pravděpodobností na pokyn centrály kvůli konfliktu s místními. „Dostali pokyn ze Švédska ten záměr opustit,“ potvrdil vedoucí lovosického stavebního úřadu Petr Soldon s tím, že firma namísto budování nového zázemí v regionu rozšířila stávající centrum v Ústí. Pozemek je podle katastru stále Volva. Podle zdrojů Deníku ho ale společnost nabízí k prodeji, mohlo by tu vzniknout nákupní centrum.

Volvo upustilo od plánu už před časem, nikdo z klíčových hráčů letitého konfliktu ale nejspíš po rozuzlení nestál o publicitu. Stanovisko firmy k opuštění záměru se nepodařilo získat ani teď. Za tehdejší spolek aktivistů z čtvrti Nové Klapý kopal Milan Rygl. Ten už nyní nesleduje, co bude s pozemkem dál, z Lovosic se odstěhoval. S obchoďákem, o kterém se mluví, podle něj ale nikdo problém mít nebude. „Nákupní centrum by nám nevadilo. I když mně osobně by se líbilo, kdyby pozemek dál zůstal k zemědělským účelům,“ podotkl Rygl.

Rozruch, jaký byl kolem Volvo Truck Centra, u lidí z Lovosic nejspíš nevzbudí jiný stavební záměr na okraji města. Na relativně velkém pozemku uhlopříčně přes křižovatku u benzinky Red Oil už příští rok vyroste ojedinělá krytá, částečně podzemní obří střelnice. A to v lité železobetonové stavbě na odkalovací ploše bývalého cukrovaru.

Komfortní služby v nové budově najdou nejen civilní střelci, ale i příslušníci státních ozbrojených složek. Investice může dosáhnout až 300 milionů korun. Proč něco takového zrovna u Lovosic? „Objel jsem asi 83 míst v hodinové vzdálenosti od Prahy,“ popsal za investory František Matějka. „V Lovosicích sedělo naprosto všechno: je to na krásném místě, kde nikoho nebudeme rušit, protože je to z obou dvou stran u silnice, kde jezdí i náklaďáky. A obytná zóna je dostatečně daleko,“ konstatoval Matějka.

Pozemek investoři koupili od soukromého majitele. Střelnici chtějí otevřít na podzim 2021. „Máme už balistickou a architektonickou studii. A teď dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební řízení,“ prozradil Matějka s tím, že práci tu můžou najít desítky místních obyvatel.

Projekt má zelenou i od radnice. Podle vedení města se díky podobným podnikatelským záměrům můžou Lovosice zbavit stigmatu nehezkého průmyslového města. „Váš záměr nepostrádá originalitu, komplexnost a řadu hlubokých celospolečenských myšlenek. Je výborně propracován a zapadá do našeho inovativního konceptu,“ napsal starosta Milan Dian v dopise adresovaném spolku. I proto v dokumentu, který má Deník k dispozici, slíbil starosta za svůj úřad organizační, metodickou a odbornou pomoc.

Pro koncept lovosické střelnice má jen slova chvály také periodikum Zbraně & náboje. Časopis zmínil, že v objektu najdou lidé 12 střelišť, která budou umožňovat střelbu v rozmezí od dvou až do sta metrů. „Jen málokde naleznete terčové pojezdy delší dvaceti pěti metrů,“ poznamenal autor textu František Mikyna.