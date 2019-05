První byly volby do Evropského parlamentu pro Benedikta Jandu z Litoměřic. 19letý student právě odmaturoval na zdejším gymnáziu. „U nás ve třídě volí asi všichni. Hodně jsme předtím debatovali o migrantech i fungování parlamentu,“ prozradil Benedikt.

Na městském úřadu v Pekařské volil v sobotu už v osm, aby to stihnul „přes kopečky“ do Michalovic. Tam byl sám členem volební komise. V Michalovicích měli už v pátek 30procentní účast. „Na to, že je v celé obci 124 lidí, chodili kontinuálně,“ poznamenal Benedikt Janda.

Ten nebyl jediným studentem ve volebních komisích. Biflující se vysokoškoláci nebo štrikující babičky vám podávali volební obálku nejčastěji. Aspoň v Litoměřicích, jak vyplývá z tvrdých dat správního odboru zdejšího městského úřadu. Nejvíc byli zastoupeni komisaři ve věku 18-25 a 60-70 let.

Asi nízká výše odměn a zmarněný čas na práci či rodinu aspoň o víkendu do volebních komisí neláká hlavně muže v produktivním věku. Žen ve středním věku v nich bylo poměrně dost. Z celkových 239 členů volebních komisí v Litoměřicích bylo 174 žen a pouze 65 mužů.

A jak volby dopadly? V naprosté většině okresu včetně Litoměřic a Roudnice vládla ANO. Pirátský byl Terezín, komunistické Lovečkovice. ODS zvítězila v Brozanech, 87,5 procenta voličů dalo modrým hlas ve Staňkovicích.