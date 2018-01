Volební komisaři dostali "nalejvárnu"

Litoměřicko - Předáky volebních komisí školili před volbami ti nejpovolanější.

„Dny jsou krátké, a pokyny tak dlouhé,“ posteskla si při listování volebním manuálem jedna seniorka v pondělí na Hradě. Sešli se tu předsedové, místopředsedové a zapisovatelé z 30 volebních komisí Litoměřic i 30 obcí Litoměřicka. Na nich bude viset břímě zodpovědnosti za průběh nadcházejících prezidentských voleb. Školily je zaměstnankyně krajského i statistického úřadu. Někteří musejí pokyny biflovat poprvé, pro jiné to už bude rutina.



Andrea Gotthardová ze správního odboru krajského úřadu ty méně jisté uklidňovala: „Pokud si nebudete jistí pravostí voličského průkazu, kontrolory nebo přítomností médií, zvednete telefon a zavoláte mi.“ Díky tomu, že budou operovat pouze s 9 hlasovacími lístky, se komisaři nebudou muset otáčet tolik jako při loňských parlamentních volbách.

Pokud však dojde ke druhému kolu, budou se muset v pátek 26. ledna sejít dřív, než jsou zvyklí. Ručně totiž budou muset vytřídit kandidáty, kteří nepostoupí. „S největší pravděpodobností postoupí dva kandidáti. Při rovnosti hlasů však mohou teoreticky postoupit všichni. A pokud druhý kandidát na poslední chvíli odstoupí, může také postoupit jen jeden,“ upozornila Gotthardová.

Jana Kopecká z Českého statistického úřadu komisaře upozornila, aby se po skončení sobotní šichty obrnili trpělivostí. Údajů ke sčítání je málo, na radnici se tedy v jednu chvíli asi setkají zástupci většiny volebních komisí. A počítač, který data posílá dál, je na úřadě jen jeden.



Ostrý počítačový program k evidenci hlasů bude podle Kopecké tentokrát hotov pouze den předem, a to jak před prvním, tak i před druhým kolem voleb. Čili o den později, než je obvyklé například u voleb parlamentních. „Kandidát na prezidenta totiž může odstoupit nejpozději 24 hodin předem. Kandidáti politických stran 48 hodin,“ vysvětlila Kopecká.

Raritu mezi litoměřickými volebními okrsky představuje ten poslední za starým mostem. Z azylového domu Naděje se už loni přesunul do autoservisu, kde se navíc hlasy budou sčítat ručně. „Je tu velmi málo potenciálních voličů. Nevyplatí se sem instalovat počítač,“ uvedl vedoucí litoměřického správního odboru Jaroslav Lachman. Ten si ve městě ani na celém Litoměřicku během posledních let nevybavuje u voleb žádné problémy.

O to volit přímo v nemocnici, kam zástupci z nejbližšího okrsku dorazí s přenosnou urnou, měli možnost zažádat dlouhodobě hospitalizovaní pacienti. „Bude jich okolo 20,“ uvedla mluvčí nemocnice Naděžda Křečková. Další tu zřejmě odvolí s voličským průkazem. Na volby se připravují i v litoměřické vazební věznici. „K dnešnímu dni chce zatím volit 223 vězněných osob,“ vyčíslil mluvčí věznice Jaroslav Kindl.



Volební místnosti se jako obvykle otevřou v pátek s úderem 14. hodiny. Pokud by bylo na studentech litoměřického Gymnázia J. Jungmanna, kteří prezidenta volili nanečisto před měsícem, zvítězil by Jiří Drahoš. Ten by za sebou s přehledem nechal všechny ostatní kandidáty včetně současného prezidenta Miloše Zemana.