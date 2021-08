Jasno o tom, koho nejsilnější vládní strana vyšle do podzimních voleb bylo po středečním jednání celostátního výboru ANO.

Ten vyslal jako jedničku do Ústeckého kraje premiéra Andreje Babiše, který měl původně kandidovat stejně jako před čtyřmi lety ve středních Čechách. Spekulace o svém přesunu na sever přitom ještě tento týden nechtěl potvrdit. Ve středu pro Deník uvedl, že je logické, aby kandidoval v kraji, kde půjde do voleb i Ivan Bartoš a zároveň se jedná o kraj, který mu je blízký. „Ať voliči ukážou, jestli chtějí zvyšovat daně, sdílet naší zemi a nechávat rozhodování o naší budoucnosti na Bruselu, nebo jestli chtějí někoho, kdo zvyšuje platy i důchody, snižuje daně, brání ilegální migraci a hlavně hájí české zájmy proti vítačům migrantů a muslimské Evropy,“ dodal lídr ANO.

Největším Babišovým soupeřem nejen v Ústeckém kraji, ale i v celostátním měřítku bude Ivan Bartoš, který povede společnou kandidátku Pirátů a STAN. Kandidaturu oznámil loni v polovině prosince. „Pro nás je klíčové, co můžeme lidem nabídnout a jak jim pomoci. Ne politická přetahovaná,“ řekl Bartoš Deníku s tím, že Ústecký kraj je dlouhodobě nejvíce opomíjeným regionem. „Andrej Babiš bude podle svého vyjádření lidem v kraji vysvětlovat, proč není Bartoš vhodný kandidát na premiéra. Já budu lidem v kampani představovat náš program,“ dodal šéf Pirátů s tím, že by byl rád, kdyby Babiš nabídl více než jen „antiBartoš“. Přitom to byly právě opoziční strany, které velkou část končícího volebního období strávili v módu „antiBabiš“.

Politolog z ústecké univerzity Daniel Kroupa si myslí, že při rozhodování o lídrech se posuzují zejména šance na získání co největšího procenta hlasů. Ústecký kraj bývá považován za baštu ANO, kromě hejtmana má tři primátory a řadu starostů ve větších městech. „Středočeský kraj je z tohoto hlediska pro premiéra Babiše příliš rizikový, protože by tam proti němu stáli poměrně silní protikandidáti,“ myslí si Kroupa. Podle jeho názoru svou roli sehrálo také to, že na severu Čech kandiduje šéf Pirátů Bartoš. „Pro stávajícího premiéra bude pro případné povolební vyjednání výhodné tohoto kandidáta porazit při přímé konfrontaci,“ dodal politolog.

Podle krajského lídra komunistů Jaroslava Komínka popírá kandidatura politiků z jiných regionů logiku rozdělení Česka do 14 volebních krajů. To kromě Babiše platí také pro Bartoše, který bydlí v Praze. Ten alespoň ze severu Čech pochází, mládí prožil v sousedním Libereckém kraji v Jablonci nad Nisou. „Zřejmě jsou takové kandidatury jen účelové. Možná by stálo za zvážení se podívat, co tito lidé historicky pro náš kraj udělali, jestli znají problémy regionu,“ řekl lídr komunistů s tím, že je to jen snaha nabalit hlasy ze zahraničí a přiživit se na sociálních problémech, které za osm let ve vládě podle Komínka Babiš nevyřešil.

Krajský lídr SPD Jaroslav Foldyna, který toto volební období začínal jako sociální demokrat, nepovažuje Babiše za úhlavního nepřítele. „Je to protivník. Naším nepřítelem a nepřítelem společnosti jsou Piráti. Takže pan Babiš chce zřejmě věnovat svůj čas boji s Piráty. Velmi složitě bych vnímal to, když Babiš říká, že nechce migranty a v roce 2015 říkal, že náš průmysl potřebuje migranty, aby tu pracovali. Z toho těžko budu soudit, co on bude říkat,“ uvedl Foldyna.

Sněmovní volby se uskuteční v pátek 2. a v sobotu 3. října. Hlasovat v nich budou moci i lidé žijící v zahraničí, tentokrát se jejich hlasy budou započítávat právě do výsledků Ústeckého kraje, o čemž rozhodl los.