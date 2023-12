Obyvatelé Libochovan a Píšťan na Litoměřicku budou vybírat nové vedení obcí. Termín nových voleb do místních zastupitelstev vyhlásilo ministerstvo vnitra na sobotu 23. března 2024.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Březnové volby budou pouze jednodenní, k urnám mohou lidé přijít mezi 7. a 22. hodinou. Voliči vyberou členy nových zastupitelstev v Píšťanech a Libochovanech, které by měly obce vést až do dalšího termínu řádných voleb, tedy do roku 2026.

Poslední komunální volby proběhly v září 2022. V Libochovanech tehdy Nezávislí postavili kandidátku s osmi lidmi, nakonec získali tři mandáty. Sdružení Alternativa pro Libochovany a Řepnici nabídlo voličům devět jmen a nakonec získalo čtyři mandáty a pro Vlastimila Vrbenského křeslo starosty. Volební účast byla 69,21 procenta.

Nové volby proběhnou také v Píšťanech. Tam posledně vznikla pouze jedna kandidátka sdružení Pro naše Píšťany. Ze sedmi jmen získala největší podporu občanů Iva Hyšplerová. Stala se starostkou, po skandálu s podezřením na machinace s obecním účetnictvím ale letos 7. září na tuto funkci rezignovala a 1. listopadu se vzdala i křesla zastupitelky. Ještě předtím, 26. září, složili funkce i další čtyři zastupitelé a vedení obce se tak stalo neusnášeníschopným.

