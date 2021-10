A zatímco při minulých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017, kdy ve všech městech i vesnicích na Litoměřicku vyhrálo hnutí ANO a výjimkou byly pouze Staňkovice, kde zvítězila ODS, je letos situace jiná.

Ve Staňkovicích, které jsou co do počtu obyvatel nejmenší obcí na Litoměřicku, přišlo volit 23 lidí z 31 voličů zapsaných v seznamu. Nejvíce procent – 39,13 tam získala SPD. Druhá je koalice SPOLU a třetí Piráti a Starostové. Hnutí ANO ve vesničce volil pouze jeden člověk.

Tradiční baštou ANO na Litoměřicku jsou Lovosice. Tam premiér Andrej Babiš také pátek přijel spolu s manželkou a dcerou odevzdat svůj hlas. Ve městě pod Lovošem hnutí ANO volilo 41,55 procent lidí. Druhá byla koalice SPOLU s 18,06 procenty a třetí Piráti a Starostové s 12,65 procenty. Dohromady přišlo do lovosických volebních okrsků 4 036 lidí.

Naopak v Roudnici nad Labem poslali voliči do sněmovny kandidáty koalice SPOLU, která je s 30,76 procenty hlasů na prvním místě. Druhé ANO získalo 20,10 procent a Piráti a Starostové 15,92 procent. Svůj hlas v Roudnici odevzdalo dohromady 6 525 lidí.

Andrej Babiš přijel do volebního štábu hnutí ANO, 9. října 2021, Praha. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.