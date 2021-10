Volební místnosti se v pátek zavřely ve 22 hodin. V sobotu 9. října volby pokračovaly od 8 do 14 hodin. Podrobný celostátní on-line přenos můžete sledovat ZDE .

V České republice začaly v pátek 8. října ve 14 hodin parlamentní volby. Do voleb vstoupilo v Ústeckém kraji 373 kandidátů. Voliči mohli volit v 354 obcích, v nichž se nachází celkem 1046 okrsků. V tuto chvíli se podle odhadů zdá, že účast přesáhne očekávání. Někde už v prvních hodinách hlasovala až pětina voličů. V Ústeckém kraji tentokrát volil premiér Andrej Babiš i jeden z jeho největších rivalů v těchto volbách Ivan Bartoš.

