V prvním kole senátních voleb jste skončil s přehledem první. Ceníte si toho? Jsem samozřejmě hrozně rád. Chtěl jsem být v druhém kole a jsem vděčný, že jsem se do něj dostal s takovým rozdílem z prvního místa. Víc než cokoli jiného to teď ale cítím jako závazek, abych za ten týden do druhého kola ještě dál zmobilizoval naše voliče, potažmo ty, kteří ještě nejsou rozhodnutí. Anebo i ty, kteří volili někoho jiného z dalších kandidátů. Celý týden budu dál pracovat, aby se mé myšlenky a programové cíle dostaly mezi naše voliče i ty potenciální. Rozhodně nehodlám usnout na vavřínech, zas až takový náskok nemám a můj protikandidát je velmi kvalitní politik.

Co víc, nebo co zásadně jiného nabízíte než Ladislav Chlupáč?

Určitě mám větší zkušenost a erudici v oblasti zdravotnictví, dělám v něm téměř 30 let. Což by samo o sobě v politice úplně nestačilo. Ale poslední 4 roky jsem i v představenstvu Krajské zdravotní. A tam jsem na toto téma nahlédl i z „druhé strany barikády“. Tedy nejen jak léčit lidi, ale jak zajistit, aby byl globálně dostatečně široký a rychlý přístup ke kvalitní medicíně. Také to obnáší, jak mohou spolupracovat nemocnice v regionu včetně té slánské s litoměřickou, potažmo i se soukromou nemocnicí v Roudnici nad Labem. A jakým způsobem tu péči strukturovat, rozvrstvit a zajistit v celém kraji.

Čekal jste, že s vámi v druhém kole bude právě Ladislav Chlupáč, který mandát senátora obhajuje?

Věřil jsem sám sobě, respektive tomu, že jsem snad v nějakém povědomí lidí za tu dobu, co dělám politiku a medicínu. Netroufal jsem si předpovídat, kdo by mohl být ten další kandidát. Ale věřil jsem magistru Chlupáčovi (ODS) a inženýru Liškovi (STAN), že se dostanou dál.

Neměl jste tak dobrý výsledek i proto, že se tito dva kandidáti ucházeli o podobné voliče?

Ano, minimálně zčásti kanibalizovali svoje náměty, nápady nebo programová prohlášení. Jsou oba ostatně i zástupci pětikoaličního uskupení na vládní úrovni.

Pomohla vám i stávající obliba hnutí ANO u lidí, protestujících proti vládě?

Bylo by to falešné vysoké mínění, že výsledek je jen o mně, o tom, co chci udělat a co jsem dosud udělal. Samozřejmě že ten úspěch se týká i našeho hnutí a že do určité míry jsou to i protestní hlasy. Ale i tak a tím spíše takové voliče nechci zklamat. Kdyby byla vládní politika reprezentovaná naprosto skvělými úspěchy a jen pravdivými prohlášeními o neúspěších, tak by to lidé také zohlednili.

Před časem jste rezignoval na post předsedy představenstva Krajské zdravotní. Uváděl jste, že z rodinných důvodů. Nebylo to ve skutečnosti i proto, abyste si uvolnil ruce na post senátora?

Ne, ty uváděné rodinné důvody byly opravdu závažné. Jsou to zdravotní problémy blízkého člena mé rodiny. Dokonce jsem uvažoval, jestli kvůli tomu nevzdat i senátní ambici. Naštěstí se vše vyvíjí tak, že to už není tak dramatické, je to řešitelné. Ať už se stanu, nebo nestanu senátorem, každopádně už nebudu předsedou představenstva Krajské zdravotní. To se objektivně nedá zvládnout. Bude-li dál zájem krajské exekutivy, tedy valné hromady Krajské zdravotní, která bude mít zřejmě nové, nebo staronové složení, tak zvládnu být řadovým členem představenstva. Protože to je časově i mentálně ne tak obsáhlá funkce jako předseda.

Zůstanete jako případný senátor zastupitelem Litoměřic, potažmo jejich radním?

Zůstanu zastupitelem. V koaličním uskupení hnutí ANO s Našimi Litoměřicemi je stanoveno, že po dvou letech bude určité přeskupení v radě. Takže se nabízí, že bych už nebyl radním.

A co vaše lékařská praxe, pokud vás lidé zvolí senátorem?

Tu si nechám. Vyzkoušel jsem si za ty 3 roky, co jsem byl předsedou představenstva Krajské zdravotní, že se to prostě stíhat musí. I kdybych musel ordinovat v sobotu. Nejezdím už třeba ordinovat do Roudnice nad Labem jako dřív, ale jako základ svojí práce, kterou mám rád, považuji právě medicínskou praxi. A ta se dá s politickým působením skloubit.