Ve finiši jsou rokování místních politiků o tom, koho po prázdninách postaví do čela kandidátek. Jasno už o tom je v naprosté většině stran a hnutí, které mají lidi v zastupitelstvu, nebo se do něj chtějí nově probojovat. Kromě jmen lídrů nyní Deník přináší souhrn toho, s čím půjdou partaje do kampaně. Napříč politickým spektrem se objevují témata nedostatku dostupného bydlení, zajištění levné energie v nejisté době i vytvoření více parkovacích míst.

V současnosti dominuje vedení města ODS. Jestli zavedená strana vyšle do voleb v čele kandidátky opět dlouholetého starostu Ladislava Chlupáče nebo někoho jiného, je zatím největší neznámá. Jasno o kandidátovi na starostu je zato u ANO, které má druhý největší podíl zastupitelů a v letošních volbách má ambici vyhrát i obsadit post starosty. Tím by měl být Radek Löwy, který jde za ANO jako nestraník. „Pracoval v sociální sféře, byl tajemníkem městského úřadu, a má tak zkušenosti s municipalitou,“ vysvětluje výběr volební manažer ANO Tomáš Sarnovský s tím, že Löwyho v hnutí berou jako ideální osobu pro případný hladký rozjezd radnice v režii místních členů Babišova hnutí.

V minulých volbách dopadli slušně i Zelení s Piráty. Ti nyní do party přibírají ještě členy KDU-ČSL a TOP09 spolu s dalšími nezávislými kandidáty. Lídryní bude Zelená Lenka Simerská. „Vybíralo se podle výsledků v minulých volbách, zkušeností a tahu na branku,“ vysvětluje zastupitelka. Konglomerát několika subjektů může být pro jejich příznivce odrazující. Naznačuje to skutečnost, že po letech nejde do voleb se Zelenými zastupitel Petr Panaš. Ten nedávno přestoupil k nově vzniklému hnutí Naše Litoměřice.

Také z něho vysílají do volebního boje v čele pelotonu ženu. Jde o Alenu Rožcovou, která před třemi lety stála v popředí zaměstnanců nemocnice, bojujících proti záměru města nabídnout špitál soukromníkovi. „Má ambici být starostkou, minimálně chce do vedení města,“ prozradil Panaš. V minulých volbách zabodovali rovněž Severočeši a Sport a zdraví Litoměřice. Obě hnutí v současnosti spolupracují s ODS v radě. Zatímco u první z partají zůstává lídrem stávající místostarosta Václav Červín, u Severočechů vystřídá na jedničce kandidátky radního Lukase Wünsche Jan Dostal.

S čím půjdou místní politici do voleb? „Bydlení a energetika,“ vyjmenovává za ANO Sarnovský. „A diskutujeme, jestli třetí téma nebude doprava a parkování,“ dodává zastupitel, který se angažuje v geotermálním projektu. Ten cílí i k energetické soběstačnosti Litoměřic. „Chceme vše akcelerovat a máme plán na dílčí změny. V kontextu geopolitického vývoje a stoupajících cen energií se to ukazuje důležitější než kdy dřív,“ odkazuje Sarnovský na globální hrozby na poli energií včetně vypnutí ruského plynu. Hnutí chce také pasportizovat stávající byty města, začít diskutovat o restartu družstevního bydlení či popostrčit vizi parkovacího domu v režii soukromého investora.

V koalici Zelení a spol. vidí priority podobně, ale tady neváhají mluvit doslova o „bytové krizi“. „Je hodně špatně, že město rozprodalo byty, a jak hospodaří s jejich stávajícím fondem. Není tu aktivní bytová politika, zařízla se výstavba startovacích bytů,“ vadí Simerské. I Zelení a spol. chtějí pokračovat v geotermálním projektu. „Ale je potřeba víc do toho šlapat. Představit síť esvéjéčkům a podchytit soukromé majitele,“ říká lídryně, která by ráda, aby radnice víc komunikovala. „Nevysvětluje se dost, nejsou jasné podklady,“ vadí opoziční političce. „Chtěli bychom i víc zapojovat lidi do rozhodování. Když už se sezvou na veřejná projednání, dát jim zpětnou vazbu,“ dodává Simerská.

Podporou komunitní politiky chtějí získat voliče Severočeši. „Ve městě je hromada šikovných lidí,“ je přesvědčen Wünsch. „Spolky a skupiny, které umějí udělat hezké sídliště, megaperfektní akce za dotace o jednotkách, maximálně malých desítkách tisíc,“ vysvětluje Severočech s tím, že hnutí by k fungování města „zezdola“ chtělo motivovat i další lidi, protože je to prý efektivnější. „Kdyby se něčeho z toho měl ujmout úřad, je svázán regulemi a výběrovými řízeními. Je to na dlouho, je to obtížné, hádá se kolem toho, je to drahé,“ vypočítává radní s tím, že úlohou města má být podpořit akční lidi a spolky finančně i technicky.

Pro Sport a zdraví je nosným tématem smysluplné vyřešení parkování. Ať už využitím bývalých dětských hřišť v Revoluční ulici či v ulici Stavbařů, která zarůstají trávou, nebo pilotním projektem parkovacího domu. „Aby lidé viděli, že je to řešení i v okolním světě celkem hodně využívané,“ poznamenává Červín. Otevřenější radnici, respektování výsledků anket, zlepšení prostředí na sídlištích a další body, s tím chtějí voliče zaujmout Naše Litoměřice. „Není nic, s čím bychom šli jako s vlajkovou lodí,“ shrnuje Panaš. A dodává, že i když jsou v hnutí lidé bojující dříve proti záměru prodeje místního špitálu, téma nemocnice nejspíš v kampani nebudou výrazněji akcentovat.

ODS a komunisté lídry teprve představí

Jasno o lídrovi už pravděpodobně je v ODS, která má po minulých volbách nejvíc zastupitelů a v postavě Ladislava Chlupáče i post starosty. „V pondělí byla místním sněmem schválena finální kandidátka,“ uvedla strana minulý týden na Facebooku. Na otázky po personáliích i volebních tématech ale starosta Deníku neodpověděl s tím, že je příští týden zodpoví tisková zpráva.

V KSČM, která má nyní v zastupitelstvu dva lidi, kandidátku připravují a jméno lídra teď nechtějí prozradit. Jako hlavní téma chce strana zvednout bydlení. „Chceme, aby lidé žili a ne živořili,“ říká komunista Lukáš Pařízek. Podle něj jsou byty i nájmy v Litoměřicích neúnosně drahé. Město by mělo nabídnout levnější alternativu například v bývalých kasárnách.

Komunální volby



Pozor, tentokrát se bude volit už v pátek a sobotu 23. a 24. září.



A jak to dopadlo minule, při říjnových volbách v roce 2018? ODS získala 27,35 procenta voličských hlasů a 9 míst v zastupitelstvu. ANO 22,2 procenta a 7 postů. Zelení s Piráty 11,10 procenta a 4 zastupitele. Severočeši 9,12 procenta se 3 pozicemi. Komunisté 8,03 procenta a 2 židle. Sport a Zdraví 6,05 procenta a 2 posty.

Po volbách vznikla koalice ODS, Severočechů a Sportu a zdraví a jako starostu si zvolila Ladislava Chlupáče.