Ze 130 voličů v seznamu jich v Kamýku k urnám v roce 2017 zamířilo 105. Účast 80,77 procent tak byla vysoko nad průměrem celého Litoměřicka, kde dohromady přišlo volit 59,14 procent lidí.

Také letos byla v Kamýku volební účast velmi vysoká, tentokrát ale 80 procent nepřesáhla. Svůj hlas přišlo během pátku a soboty odevzdat 71,63 procent voličů. Dohromady tu odvolilo 101 lidí. S 38 procenty tu zvítězilo hnutí ANO. Druhá je koalice SPOLU s 30 procenty a třetí Piráti a Starostové s 10 procenty.

V pátek odpoledne se v Kamýku hned po 14. hodině vypravili také Petr s Veronikou, kteří naproti obecnímu úřadu zrovna nastupovali do auta. „Manžel volí jinde, takže nejprve jede volit on. Pak se vrátíme a odvolím já,“ řekla Veronika.

Co stojí za vysokou volební účastí v jejich obci, si netroufali odhadnout. „Každý to asi bere jako důležitou věc. Víc by nás ale těšilo, kdyby taková účast byla celorepubliková,“ shodli se manželé.

Volební komise na kamýckém obecním úřadě v pátek po 14. hodině odbavila také Jana, který přišel s voličským průkazem. „Mám trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, ale volit jsem chtěl, tak jsem si přes datovou schránku zařídil průkaz,“ svěřil se.

Členky volební komise si prý čas krátí povídáním mezi sebou a také s voliči. „Tady na vesnici je to tak trochu společenská událost. Oproti městu, kde se lidé neznají, máme výhodu, že se tu všichni známe,“ popsal jedna z nich.

Slabší bývají podle jejich zkušeností pozdní večerní hodiny v první volební den, kdy jsou místnosti otevřené do 22 hodin. Nával ale bývá v pátek okolo sedmé večer, kdy se štamgasti scházejí do hospody, která stojí naproti úřadu. „Nejprve se staví odvolit a pak jdou do hospody. Možná i proto je tu tak velká volební účast,“ dodaly s nadsázkou.

Volit v pátek do „svého obvodu“ přijel i Milan. Předtím ale z Německa, kde v současné době pracuje, urazil 600 kilometrů. „Podívejte, jak to nyní funguje. Jsem živnostník a budu volit „demoblok“. Koho jiného? Současnou vládnoucí stranu jsem nikdy nevolil. Táhli to do kopru a rozpočet byl chvíli v plusu jen díky tomu, že utratili rezervy, které vytvořili ti před nimi,“ sdělil.